差餉租值重估｜大南街變天　老店不獲續租：業主想租畀咖啡店

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-22 12:41

深水埗大南街一帶最近成為「文青蒲點」，近年有不少咖啡店、藝術小店落戶，與老店新舊交融。舊區生機勃勃，即使在疫市下，亦帶動了該區的租值，有店舖在「疫市」之下一年間仍急增逾20%。 大南街一帶重現商機，有老店指出，業主已表明不再續約，更透露有舖位的租金現已升了一倍，「佢話想收返嚟租畀咖啡店。」另有新進駐的咖啡店表示，當初會選擇此區全因租金低，但有業主看到商機，部份舖位月租已升至約6萬元，料只得連鎖店可承租，「聽到即刻嚇一嚇！」

深水埗大南街一帶最近成為「文青蒲點」，近年有不少咖啡店、藝術小店落戶。（歐嘉樂攝）

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大南街多咖啡店、精品店進駐

走進大南街，不時見到特色小店的身影。這條原是製衣配件批發店的街道，近年陸續有咖啡店、精品店、藝術廊等店舖進駐，吸引了不少年輕人到訪。

根據差估署最新估算，2021/22年度的非住宅單位租值插水下滑，其中以舖位及商業單位最慘烈，降幅達到10.2%。不過，記者抽查大南街附近一帶的地舖租值，大部分舖位的租值能夠維持於過去兩年的水平，其中有逾70年歷史的「聯昌皮號」，單是地下的舖位，租值為30萬元，與過去兩年的租值一樣。

有舖位租值增21%

當中更有舖位的最新租值不跌反升，當中於大南街172至174號、現為售賣精品的店舖，其舖位最新租值為42萬元，較去年34.8萬元上升近21%；而另一家大南街196號、現為咖啡店的舖位，其最新租值為40.8萬元，較去年37.2萬元升約10%。

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位於大南街的「聯昌皮號」有超過70年歷史。（歐嘉樂攝）

五金店主：咖啡店起咗條街 租金就不斷升

附近一家五金店東主指，業主已表明不再續約，「佢話想收返租畀咖啡舖。」他憶述，大南街以前主要售五金配件，但近年行業式微，導致吉舖湧現，租金下調後，便陸續有咖啡店進駐，「呢度幾條街，起碼成十幾廿間（咖啡店），將啲租金扯得好犀利…一做起咗條街，租金就不斷升。」

他說，相較最低位時，有舖位的租金現已升了一倍，「左右隔離（租金）都收6萬蚊，我呢度到收3.5萬，業主緊係想收得多啲。」他承認，雖然人流增多，但他們卻無法受惠，「關我哋咩事？我哋又唔係賣咖啡。」

「天鴻製品廠有限公司」也在大南街售賣時裝配件多年，楊老闆說以前這區是「行業街」，但因行業遷移，租金曾大跌，但近兩年已開始回升，「早兩年對面舖位可能要2萬幾租，依家都要3、4萬，差唔多貴咗成倍。」

深水埗大南街附近一帶大變天，有老店指大南街以前主要售五金配件。（歐嘉樂攝）

有業主叫租6萬 料只得連鎖店可承租

「順流精品咖啡店」亦是該區的新力軍，成為大南街一帶的咖啡店之一。老闆Gary表示，大南街的租金比其他區域都便宜，多番「格價」後，最後選擇落戶此區，「屯門400呎舖位都要3.8萬，依到700呎只係2.8萬。」Gary承認，深水埗現時有不少咖啡店、競爭激烈，但附近有不少小店，人流頗多，而且交通方便，暫未被大量連鎖店佔據，故很適合小店經營。

大南街一帶越來越旺，逆市帶動租金升幅。Gary說，當初尋找舖位時，附近已經有業主放租5至6萬元，「聽到即刻嚇一嚇！」他預料，這些租金只有連鎖店能承擔，有業主看到商機，寧願丟空亦不願平價租出，甚至有店舖已空置了半年，「有好多舖佢（經紀）彈畀我，但都冇租出去，相信一定都係租金問題。」