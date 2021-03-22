差餉租值重估｜鬧市空舖潮　全球最貴租羅素街名店撤走變特賣場

撰文： 張嘉敏 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-22 11:25

疫情持續超過一年，確診數字及防疫措施反覆，不少旺區湧現「吉舖」無人問津。昔日名店進駐的中環皇后大道中熱鬧景況不復再，如今不少街舖丟空，如前身為TOPSHOP、GAP的舖位至今仍未有承租；尖沙嘴廣東道更有至少6間「吉舖」。 於曾被評為全球最貴街道的銅鑼灣羅素街，不少外國品牌離場後，吸引短租店承租，售賣手機配件、運動用品特賣場等。

根據差估署最新資料，記者抽查部分羅素街地舖租值，跌幅普遍超過30%，甚至高達35%。而尖沙嘴跌幅同樣高逾30%，更有舖位跌近4成。

時裝品牌「TOPSHOP」中環店於2020年10月結業，品牌撤出香港。（羅君豪攝）

疫情陰霾未散，不少外國品牌離場，當中於中環皇后大道中出現不少丟空的大型地舖，包括於去年年底結束本港業務的時裝品牌「TOPSHOP」及「GAP」，前者原本承租皇后大道中59號泛海大廈地下及一樓，而「GAP」原本於陸海通大廈開設旗艦店，兩個舖位現時仍然丟空。

根據差估署資料，泛海大廈地下及一樓的最新租值是1692萬元，較去年的2256萬元下跌25%；而陸海通大廈的前「GAP」的舖位最新租值是3168萬元，較去年的4224萬元下跌25%。而原本於中環設有兩間分店的翠華茶餐廳，其分別於威靈頓街及德輔道中的分店均已結業，同樣未有人承租；當中於威靈頓街分店最新租值為1152萬元，按年下跌25%。

時裝品牌「GAP」中環旗艦店同樣於去年結業。（羅君豪攝）

羅素街租值跌幅達35%

於銅鑼灣，曾被調查機構列為「全球最貴街道」的羅素街，同樣有不少國際品牌離場，除於2019年棄租的「Prada」外，原租用羅素街8號地舖的「Rolex」亦已離場，現時店舖被丟空。根據差估署資料，羅素街8號地下1及2號舖最新租值為1248萬元，較去年1824萬元下跌約31.5%。

而羅素街8號地舖而另一間鐘錶品牌「寶珀表Blancpain」，原租用26號地舖同樣未有續租，現時未有人承租。差估署資料顯示，羅素街26號地舖最新租值為588萬元，下跌約34.6%。至於毗鄰的店舖現時為一間售賣手機配件的店舖，前租客為護膚品牌「Kiehl’s」。差估署資料顯示羅素街28號地下的最新租值為510萬元，去年租值為7880萬元，下跌約34.6%。而於抽查項目中，羅素街59號地下B4舖、原為鐘錶品牌RADO租用，最新租值為522萬元，較去年的804萬元下跌35%。

曾為全球最貴街道之一的銅鑼灣羅素街，現有售賣手機配件的店鋪租用。（羅君豪攝）

波斯富街湧現「吉舖」

於波斯富街，以往有不少鐘錶店，疫情下「吉舖」處處，鄰近時代廣場、羅素街交界的一段路，已有約9間街舖丟空。當中除有口罩店進駐外，亦出現不少短租店舖，例如於波斯富街61至63號地下，現已分別轉為售賣運動用品及鐘錶的特賣場。當中於波斯富街67號、前身為六福珠寶的「吉舖」，最新租值為242.4萬元，較去年372萬元下跌34.8%。

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短租舖湧現鬧市，於銅鑼灣波斯富街有售賣運動用品特賣場及錶店。（羅君豪攝）

▼港島區主要街道情況▼

+ 4 + 4 + 4

於尖沙嘴廣東道「核心地段」同樣湧現「吉舖」，單於海港城地下已有三間地舖未被承租，而於海港城對面的舖位亦有多間地舖丟空，包括原本為首飾品牌「Folli Follie」的恒利大廈地下，及原本由「Rolex」(勞力士)承租的文利大廈地舖。此外，著名品牌「Tiffany & Co.」原本租用1881 Heritage地舖作為旗艦店，同樣於去年3月結業，至今未有人承租。

根據差估署最新租值資料，文利大廈地舖最新租值為2688萬元，去年為3840萬元，跌幅為30%。而於「Tiffany & Co.」的1881 Heritage地下舖位，最新租值為4812萬元，較去年的7644萬元下跌37%。

▼尖沙嘴主要街道情況▼

+ 3 + 3 + 3

「Art Piece」進駐旺區巨舖

不過，同時亦有品牌於疫下進場，於皇后大道中永恆商業大廈地舖，時裝品牌「Esprit」於去年年中離場後，現由零售品牌代理「Inspire hub」承租。永恆商業大廈地舖幾及地庫最新租值為1596萬元，下跌約15%。而大受港人歡迎的「驚安之殿堂」（DONKI），亦承租皇后大道中100號地下及地庫舖位。根據差估署資料，其租值為1596萬元，較去年1992萬元下跌約19.8%。

售賣外國化妝品牌的商場「Art Piece」亦進駐尖沙嘴加拿分道53號的5層高商舖，該舖位於2017年周生生退租後未有租出，根據其差估署資料，租值最新為996萬元，較去年1464萬元下跌31.9%；「Art Piece」同樣於勿地臣街3號開設分店。

旺角地標商舖大洗牌

至於另一核心區旺角，昔日不少「地標」商舖已經轉手，例如曾經租用三層家樂坊的H&M，現時已經被不同商戶租用。就現場所見，地庫已經變成家品店 at.home；地下變由美國著名球鞋連鎖商Foot Locker；而一樓現時變成市集。據最新數據顯示，其租值最新為7368萬元，較去年下跌19.9%。

原由服裝品牌Texwood Apple承租舖位，現時亦已變成「Baleno限時折扣店」。該舖位處角亞皆老街及西洋菜南街交界，故有「地標舖王」之稱，但租值已下跌約29.8%。

▼旺角區主要街道情況▼