差餉租值重估｜口罩店進佔核心地段　業界：高峰期每月可賺幾百萬

撰文： 張嘉敏 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-22 13:00

新冠肺炎疫情持續一年多，當初本港爆發「口罩荒」已不復見，反之在經濟一片低迷下，口罩店成行成市，不單佔據各個旺區的舖位，更進駐「全球最貴」一線街道羅素街。根據差估署資料，於旺角西洋菜南街一個現由口罩品牌租用的地舖，最新租值較去年下跌55%；於銅鑼灣黃金廣場的口罩店，舖位租值的跌幅同樣達35%。 有本地口罩品牌進駐鬧市地舖，以短租形式租用舖位。負責人稱，疫情下有分店可月賺數百萬元，雖然仍有一定租金壓力，「唔係疫情都唔會諗到係皇后大道、海防道租到舖位做生意。」他承認口罩市場競爭激烈，會引入多種防疫用品盼成為「防疫界I.T」。

於中環華人行地舖，原為鐘錶品牌，現被口罩品牌租用。（羅君豪攝）

昔日不少名店進駐的中環區，有兩間口罩店開設於鬧市中，其中一間位於皇后大道中29號，前租客為錶店SWATCH。店舖正正處於人來人往的德已立街與皇后大道中交界、中環港鐵站出口旁。根據差估署資料，該舖位的最新租值為1056萬元，較去年的1404萬元下跌，跌幅為約25%。另一間口罩品牌「Good Mask」亦租用德輔道中協成行中心地下，前租客為「中藝」。該舖的最新租值為816萬元，去年則為960萬元，跌幅為15%。

口罩店進駐銅鑼灣羅素街

至於在銅鑼灣區亦不乏口罩店蹤影，於黃金廣場地舖，前租客為六福珠寶，現時亦由口罩店「Good Mask」承租。差估署資料顯示，黃金廣場地下1號至2號舖的最新租值共為1002萬元，而去年則為1542萬元，跌幅高達35%。而另一間口罩店「Mask Lab」亦承租白沙道一個地舖舖位，下年度租值為296.4萬元，較去年的348萬元跌約15%。至於曾為全球最貴一線街道羅素街，亦有口罩店進駐；「Body Shielder 盾牌」承租以前為藥房的舖位，最新租值為672萬元，去年為792萬元，跌幅同約為15%。

+ 5 + 5 + 5

兩街已有5間口罩店

記者在本月初巡視旺角一帶，街上「吉舖」處處，但卻時常見到口罩店的蹤影，在西洋菜南街和亞皆老街，短短兩條街已有至少5間口罩店。

前SWATCH舖位租值跌逾55%

其中一間的舖位，前租客本來是鐘錶店SWATCH，該店位於西洋菜南街及奶路臣街交界，而且相當鄰近港鐵站，但「舖王」現已改由口罩店承租。根據差估署資料，該舖位去年租值為756萬元，不過最新租值只有336萬元，跌幅高達55%。至於在新文華中心地下的口罩店，舖位最新租值為60萬元，較去年100.8萬元下跌高達40%。

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「Mask Factory」於旺角西洋菜南街分店。（張浩維攝）

本地口罩品牌鬧市擴充實體店

於尖沙嘴區亦有不少口罩店，當中「Mask Factory」於去年10月開設首家實體店，短短半年內分別進駐尖沙嘴及旺角，而最新的分店設於中環。根據差估署資料，其於尖沙嘴的店舖，最新租值為744萬元，較去年的1068萬元下跌30%；而於旺角西洋菜南街舖位則跌約20%。

「Mask Factory」創辦人唐家輝稱，品牌於網上起家，去年爆發「口罩荒」時，一度曾有約140萬人在網上輪候購買。雖然去年開設實體店時已過搶購口罩的熱潮，他認為港人始終偏好於實體店購物，加上實體店可與網購「相輔相承」，「地舖的經驗係網購畀唔到，可以摸到個口罩，有同事會畀意見。」高峰時期曾經一間分店月賺過百萬元。

「Mask Factory」創辦人唐家輝稱，最多曾一間分店月賺過百萬元。（歐嘉樂攝）

「Mask Factory」挑選於鬧市擴充分店，他承認有一定租金壓力，現時以短租形式租舖，於完租約時業主亦略有加租。他以尖沙嘴分店為例，剛續租即被加租兩至三成，「香港租金平極都係貴，係香港做地舖零售係比較難，只係依家相對地有一個低啲嘅租金，而我地嘅口罩、抗疫產品比較熱賣嘅時候先有咁嘅機會…唔係有疫情發夢都唔會諗到係皇后大道、海防道租到舖位做生意。」

店舖以短租方式租用，仍要面對加租壓力。（歐嘉樂攝）

盼打造為「防疫界I.T」

面對口罩市場飽和，唐家輝指競爭固然激烈，而店內除出售自家製口罩外，亦有與其他口罩品牌合作銷售；此外，店內亦有銷售其他防疫用品，並設有即場生產的防塵間，可供預約製作自訂口罩。

雖然加設防塵間成本需增加數十萬元，但唐家輝指為其店舖特色，而事實上亦吸引不少顧客體驗自訂口罩。對於未來發展，他形容「Mask Factory」為「防疫百貨」，希望打造成「防疫界I.T」 ，引入各種防疫產品；日後亦會加入視像問診、醫療卡等一站式醫療服務配套，而品牌亦將於4月在日本東京有首間海外加盟店。