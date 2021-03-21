安心出行｜意大利餐廳規定必須嘟App　食客支持：抗病毒人人有責

撰文： 黃穎津 何進康 最後更新日期： 2021-03-21 19:29

新冠疫情持續，意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」早前於社交網站宣布，只會招待使用「安心出行」的客人，引起網民廣泛討論。 Capo旗下一間位於上環的餐廳，今日（21日）中午所見，有食客掃瞄程式後進入餐廳。一名外籍食客支持有關做法，認為能保障自己及家人，並批評留下假資料的食客行為「荒謬」，他又不擔心使用程式會有外洩私隱風險，「如果我上載美食圖到社交網站，人們也會知道我在哪裏，這跟我使用安心出行所暴露的資訊是一樣的。」

意大利餐飲集團Capo Group旟下位於上環的餐廳，只許掃描安心出行程式的食客進入光顧。 （黃穎津攝）

餐廳指有人以虛假名稱和手機號碼登記

「Capo Group Ltd」是一間意大利餐飲集團，集團日前在Facebook專頁指出，接獲兩名使用「安心出行」客人通知，位於上環的Pinco & Pallino可能曾有確診人士到訪，餐廳立即安排職員進行檢測，及關閉餐廳消毒，對餐廳造成巨大壓力。

集團亦指出，曾有客人進入餐廳時報稱「紙仔」時使用虛假名稱和手機號碼，更有人填寫自己名為「米奇老鼠」，居住在迪士尼樂園，故宣布只會招待使用「安心出行」的客人，引起網民廣泛討論。

外籍食客：放相上社交網站一樣洩私隱

記者今日中午到Capo集團旗下上環一間餐廳視察，有食客按規定掃瞄安心出行才進行，沒有出現爭拗。今日光顧的食客David表示理解集團做法，「我認為他們（留下虛假資料的食客）的做法荒謬、自私。對抗病毒是我們所有人的責任！」對於「安心出行」，他認為應用程式操作簡單而方便，有潛在個案出現時可即時通知他，可以保障自己及家人，故他亦相當樂於使用，不認為餐廳新措施會對他造成困擾。

有關「安心出行」私隱問題上的爭議，David表示「毫不害怕」，形容就像「數碼紙張（digital paper）」，「如果我上載美食圖到社交網站，人們也會知道我在哪裏，這跟我使用安心出行所暴露的資訊是一樣的。」他又指出，即使選擇填寫個人資料，也不能保證個人資料不會「到別人手上」，故他會更傾向使用方便的「安心出行」。

今年8歲的餐廳食客蔡小朋友則稱，相對於「寫紙仔」，自己更喜歡使用「安心出行」，認為使用程式會更方便，「唔駛寫字同電話」,但指出餐廳做法「可以溫柔啲」，「有得揀會好啲，但其實根本無所謂。」

根據政府資訊科技總監辦公室一直以來說法，利用安心出行記錄的行蹤，只會留在用戶的手機內，不會上載至政府電腦系統，安心出行並無追蹤功能。

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西餐廳主廚支持同行做法：負責人有責任

不願上鏡的另一間西餐廳主廚Daniel，同樣支持Capo Group做法，認為是客人先不遵守政府指引。「我們嘗試讓所有人滿意，如客人不願使用應用程式，我們便讓他們填寫個人資料，但若他們留下假資料，餐廳只能這樣做，餐廳負責人有義務就此負責。」而只使用「安心出行」，客人便不會亂填資料，故亦理解集團做法。

資料顯示，涉事餐廳由一名意大利人Marco Di Giacomo管有，他同時持香港身份證，在港島中上環一帶營運多間西餐廳，部分餐廳與另一些居港外籍人士合資營運。資料續指，餐廳東主本身在郵輪上工作，任郵輪餐廳服務員近20年，之後才「上岸」在本港一些西餐廳任經理，最終在2015年自立門戶，開辨多間西餐廳。

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