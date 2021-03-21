安心出行｜多人填假資料　食肆員工陷兩難：777、689一日嚟幾次

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-21 14:15

目前市民進入食肆前，必須掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料。不過，近日，有餐飲集團在社交平台表示，因太多人填寫假資料，宣布只招待使用「安心出行」顧客，做法引來爭議。 事實上餐飲業界人士指，的確有食客填寫假資料，「『習近平』、『777』、『689』一日嚟幾次」，慨嘆前線員工陷兩難，亦無能力查證資料真偽，批評防疫措施成效低；亦有業界人士表示，食客填寫假資料比例多，「咩古靈精怪都有，日本卡通名，或者打交叉」。

意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」日前表示，早前接獲兩名使用「安心出行」顧客通知，始知旗下上環餐廳Pinco Pallino可能有患者到訪過，消息令餐廳承受巨大壓力，過往曾有顧客亂填申報表，更有人填上「米奇老鼠」，報稱居住迪士尼樂園，強調「不能再忍受了」。

林瑞華慨嘆前線職員根本無法核實資料，亦因此變成磨心，擔心增加店員和客人間的摩擦。（資料圖片／羅國輝攝）

顧客填假名 食肆員工無權核實 憂增店員與客人磨擦

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，自措施推行以來，其食肆9成以上客人選擇填寫資料，部分人會填假名，極端例子如「習近平、777、689，一日嚟幾次」，慨嘆前線職員根本無能力，亦無權核實資料，更因此變成磨心，擔心增加店員和客人間的磨擦。

他說，曾有食客聽到要留資料，便隨即離開，批評政府將防疫責任轉介食肆，且做法成效低，過去更有市民即使下載了安心出行，亦收不到曾到食肆有人確診的通知，質疑為監控多於防疫。對於有餐廳「一刀切」，只招待使用「安心出行」顧客，林相信只是個別例子，坦言業界「始終大家都係想做生意」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，填寫假資料的食客比例多，「求其整個，咩古靈精怪都有，日本卡通名或者打交叉」。（資料圖片）

有食客填日本卡通名稱 黃家和倡強制「安心出行」

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指，填寫假資料的食客比例多，「求其整個，咩古靈精怪都有，日本卡通名或者打交叉」，普遍人不當填資料為嚴謹的事。他指，每日人流眾多，負責人亦難以監察、核實，「唔擔心得咁多」，有少部分食肆為避免麻煩，只招待使用安心出行的客人，建議政府長遠或需將安心出行強制化，並進一步提升程式功能，「依家都係好表面性、初階平台」。

稻苗學會主席徐汶緯則指，食肆在核實資料方面亦有難度。（資料圖片）

稻苗學會主席徐汶緯則指，餐廳甚少有人填假資料，但留意到近期使用程式食客較初期增加。他直言，在核實資料方面亦有難度，「如果公公婆婆留屋企電話點打？」，直言目前既要設執枱專員、提升換氣量等，工作壓力已相當大。

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