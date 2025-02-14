Cityline出售NJZ門票風波　主辦方ComplexCon宣布向歌迷全數退款

改名為「NJZ」的韓國人氣女團NewJeans，於3月23日出席在香港亞洲博覽館舉行的ComplexCon。有歌迷投訴門票日子出錯，Cityline回應指無發現任何系統異常運作的跡象，購買紀錄與用戶的門票選擇完全一致，指90%個案都是用戶搞錯。



事件發酵多日，主辦方ComplexCon宣布向已優先訂票的歌迷全數退款，Cityline收取的手續費則不會退回。



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ComplexCon表示，將為截至2月13日所有曾就2月10日NJZ演唱會優先訂票，並有向大會ComplexCon、Cityline或消委會提出正式並經核實查詢，同時持有有效門票的人士辦理退款。

退票條件



．2月10日於Cityline優先訂票

．2月13日或之前曾經查詢訂票問題

．向ComplexCon、Cityline或消委會查詢

．持有效門票



打算退款的人士要在2月16日下午5時前，以早前在Cityline購票時使用的電郵帳戶，把Cityline發出的有效門票及確認電郵，傳送至指定電郵地址。

完成申請及核實後，Cityline會將門票面值總額全數退回至購票的信用卡賬戶，但Cityline已收取的手續費將不會退回。

ComplexCon表示會在未來數天陸續公開發售所有門票，呼籲粉絲抵制「黃牛」，又感謝所有粉絲與樂迷一直支持。

ComplexCon在社交媒體宣佈，已購票人士可申請退款，手續費不包含在內。（ComplexCon facebook相片）