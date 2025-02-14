法官陳嘉信再被投訴司法抄襲　司法機構裁不成立　但需再被提醒

早前被指涉司法抄襲的高等法院法官陳嘉信，被一名民事索敗訴的人士投訴，指陳官在其案件的裁決中，大量抄襲勝方的陳詞，認為陳立場偏頗誤判。司法機構昨(13日)公布調查結果，承認陳的判辭確有逾90%抄襲，但當中亦有獨立思考案中證據，並非「無差別抄襲」，裁定投訴不成立。他們指陳官已因之前的司法沙襲受嚴肅訓誡，陳官承諾不會重犯。但他們認為陳官在本次事件中，需要再被提醒。終審法院首席法官強舉能強調，在任何情況下都應堅決避免大篇幅的司法抄襲。



法官陳嘉信早前被指司法抄襲，已曾遭終審法院及上訴庭的法官嚴肅訓誡。(資料圖片)

終審法院首席法官張舉能重申，過多司法抄襲令人質疑是否有獨立思考。（夏家朗攝）

投訴人是一名泥水分判商，他在2018年疑向大判追債時滋擾，被大判民事控告侵犯襲擊、騷擾和威嚇申索損害賠償，並同時尋求永久禁制令。

投訴人敗訴後未有上訴

高院原訟庭法官陳嘉信在2021年裁定，有關侵犯和騷擾的申索均未能證實，但威嚇申索成立，判投訴人賠償10萬元，並頒下永久禁制令。投訴人敗訴後沒有上訴，及至2023年向司法機構投訴陳官涉抄襲案中原告方（大判）95%的陳詞，且未有分析事實而作出錯誤判決。

調查小組認陳官抄襲逾九成

該投訴後來交由專責法官小組調查，成員包括上訴庭法官彭寶琴 、原訟庭法官陳慶偉及楊家雄。3名法官誠然，陳官的判辭有很大篇幅抄襲了原告的開案及結案陳詞，抄襲篇幅逾90%。

裁斷及結論出自陳官手筆

然而，裁斷及結論絕大部分內容均出自陳官手筆，反映陳官顯然並非無差別地抄襲和接納原告方的陳詞，而是有作獨立思考，小組遂裁定投訴不成立。

小組認為陳官應再被提醒

小組特別指出，陳官早前在另一宗案件，曾被上訴庭批評他司法抄襲，陳官其後在終審法院首席法官，及高等法院首席法官向他作出嚴肅訓誡時，承諾日後不會再犯同樣的錯誤。本案發生在上述事件前，小組認為陳官須再被提醒，避免大量採納訴訟方陳詞。

過多司法抄襲令人質疑是否有獨立思考

張舉能法官同意調查結果，指判辭出現過多的司法抄襲，會令人質疑法官有否運用獨立思考審理案件。張官強調，在任何情況下都應堅決避免大篇幅的司法抄襲，在撰寫判詞方面亦應向法官提供適當的指導。