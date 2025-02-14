擬削大學撥款　衞炳江盼不減教學人手　對合辦新醫學院持開放態度

財政預算案將於月底公布，政府研究節約教育開支。浸大校長衞炳江今日出席傳媒午宴時表示，若政府計劃縮減3至5%開支，大學只要「勒緊褲頭」，透過節約和提升效率，料有能力解決；惟減幅多於個範圍，則會有所影響。他指，計劃檢視行政工作流程，探討是否有壓縮空間，強調盡量不希望削減教學人手或加學費開源。



至於爭辦新醫學院方面，衞炳江指，對採取聯校合辦模式持開放態度，又透露曾與科大及理大討論過，相信若政府有意願，「實做到呢樣嘢」。



浸大校長衞炳江今日出席傳媒午宴時表示，若政府計劃縮減3至5%開支，大學只要「勒緊褲頭」。（蕭輝浩攝）

冀不加學費開源 研壓縮行政流程節約

衞炳江表示，本港面對嚴重財赤問題，料需時數年才能滅赤，八間資助大學校長曾就此商討，「肯定係會共度時艱」。他指，若果政府縮減大學撥款3%至5%，相信大學「勒緊褲頭」，透過節約及提升效率，尚有能力解決；如減幅多於這個範圍，則會帶來影響。

談及大學開源節流的方法，衞炳江表示，盡量不會削減教學人手，亦不希望再增加學生學費以開源，「我哋唔係做生意⋯加學費、收多啲學生呢個係商業文化，我哋教學最重要係質素。」

不過，他提到會檢視行政方面的工作流程，探討是否有壓縮空間，例如是否可以電子方法取代文書工作，「睇番流程係咪要做咁多步驟，減咗自然人手少咗」。面對大學撥款或減，他形容，「有時有壓力會可以做得更加好、系統更有效率。」他續指，數年之後，若本港經濟回彈，希望政府屆時可恢復增加對大學的支援。

衞炳江透露，整體八大第一年學士學位課程學額變動不大，而浸大學額是眾多院校中加幅最高。（胡家欣攝）

聯校合辦新醫學院 三競逐院校曾商討 持開放態度

八大新一輪三年期學額將會再分配，衞炳江透露，整體八大第一年學士學位課程學額變動不大，而浸大學額是眾院校中增幅最高，但暫時未能交代具體實數，須待行政會議通過，並由政府向立法會交代。根據2022/23至2024/25學年，八大首年學士學位課程學額維持每年1.5萬個，當中浸大學額3年總數3,356個，較對上一次周期跌2.6%。

浸大有意爭辦本港第三間醫學院，有報道引述消息，政府不排除採取聯校合辦模式。衞炳江表示早有相關構思，分別與科大及理大商討過，「大家都係open to （開放）呢個概念」，但申辦新醫學院建議書的撰寫時間太短，即只有約3個多月時間，「你要傾一啲合作，其實係長好多時間」。

他指，聯校合辦模式或涉及如何管治方面的問題，若政府及院校有意願，相信絕對可以商榷，「實做到呢樣嘢」，而政府強調成立新醫學院要採取創新思維，反問為何只能一間大學開辦一間醫學院。有意申辦新醫學院的院校，須於下月17日或之前，向政府成立的專責工作小組提交建議書，他指，浸大的建議書已撰寫至第二版草稿，預料月底會完成。

浸大一眾管理層出席傳媒午宴。（胡家欣攝）

邀宋爾衞加入專家委員會 稱背景審查難很仔細

浸大上月初公布籌辦新醫學院的專家諮詢委員會，其中一位邀請的專家是廣州的中山大學孫逸仙紀念醫院院長宋爾衛，他事後被揭在內地捲入多宗醜聞，包括實驗室多名學生患癌、用特權方便兒子升學等，宋爾衛隨後以公務繁重為由辭職。

衞炳江表示，大學曾對委員作背景調查，「以為件事已經過咗」，稱不會評論其事，但形容「有班人針對佢」，對方工作繁忙，留意到問題後，便作出決定。被問到審查工作上會否予人「甩轆」的觀感，他認為，相關的背景審查，「好難做得好仔細，件事係有，睇到嘅」，下次處理會更小心。