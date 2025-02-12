大學撥款減礙建新醫學院？葉玉如：需好多經費　科大願付出助成事

政府面臨千億財赤，教育局局長蔡若蓮早前提出調整大學撥款，科大校長葉玉如今（12日)出席傳媒茶聚時表示，暫未知悉經費調整多少，不過，她提到，成立第三間醫學院需要許多經費，目前本地醫生短缺，有需要培育人才，「科大願意付出幫助政府做好呢件事」。



科大一眾管理層包括校長葉玉如（圖左三）出席傳媒茶聚。（胡家欣攝）

葉玉如稱不會削減人手 須確保教學質素

被問大學會如何開源節流，以應對大學撥款擬減少，例如會否調整非本地生學費、削減人手應對，葉玉如表示不會削減人手，確保大學維持教學質素；至於會否調整學費，她指，「相信每間大學都思考緊，仲未有定案。」

政府曾提到大學可以善用財政儲備並開拓收入。根據科大23/24學年財政報告，科大財政儲備錄得146億，盈餘有約11.6億，科大副校長（行政）譚嘉因表示，各大院校的盈餘已有指定項目用途，例如教學、研究及基本設施，而科大逾8成的盈餘已有指定用途。

（圖左起）科大首席副校長郭毅可、校長葉玉如、及副校長（研究及發展）鄭光廷交代大學最新發展情況。（胡家欣攝）

政府支持本地大學籌建成立第三間醫學院，相關工作組已訂出十項主要考慮條件，有意成立新醫學院的大學，3月17日或之前須向小組提交建議書。科大、理大及浸大曾表明有意籌劃新醫學院。

葉玉如表示，目前團隊已非常努力，希望撰寫好建議書。她指，建立醫學院非簡單的事，過去一年向世界各地的醫學院學習，希望能籌劃好硬件及環境，確保科大建立的醫學院具高水平、國際化及創新。

葉玉如指，暫未知悉經費調整多少，強調不會削大學人手應對。（胡家欣攝）

新醫學院以聯校合辦模式？ 葉玉如：未收到任何資訊

有報道引述消息，政府不排除第三間醫學院採取聯校合辦模式，葉玉如指，「都係報紙睇到」，未收到政府任何資訊，屆時再商討如何做才合適。她指，每間大學均有優勢，科大是第一間研究型大學，以科技作為基礎，與醫學融洽，相信能達至好的效果。