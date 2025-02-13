財赤削大學撥款｜城大梅彥昌稱「有難同受」　只能承受3至5%削幅

政府千億財赤下，早前表示將調整八大三年期的撥款。城市大學校長梅彥昌今（13日）表示會與香港有福同享，有難同受，但認為削減幅度不能太大，「3至5%是顯著（significant）的，但我們能夠承受。」他又指，城大超過9成儲備有特定用途，不能隨便動用，不希望削減人手。

城大首席及常務副校長李振聲表示，希望減撥款只是短期，「如果連續cut，幾年後有些發展就會冇咁快。」他說會透過更多應用AI，減省一至兩成行政人手，調撥他們協助開展其他新項目。



梅彥昌認為削幅不能太大

梅彥昌表示理解港府面臨財赤，會「有福同享，有難同受」，但若政府要下調撥款，認為幅度不能太大，應緩慢地而非一下子調整很多。被問到城大能承受削減多少撥款，他說「3至5%是顯著（significant）的，但我們能夠承受」。

他強調，大學是長期投資，為青年人長遠發展增值，他們畢業後投入社會工作，對本港未來重要。他說，「當投資1元在大學，十年後會有十元以上甚至幾十元的回報」，反之若不投資，長遠損失更大，希望調整只是短期的。

他又稱，多個國家都削減對大學的撥款，例如英國、澳洲減幅更多，相信港府會仔細考慮。

城大校長梅彥昌表示，已一早為大學開源，包括增加碩士生超過5成。（蕭輝浩攝）

早為城大開源 增加碩士生超過5成

他續道，政府未調整撥款時已一早為大學開源，包括增加碩士生超過5成，雖然師資和宿位相應要增加資源，但他說「在拿到錢之前，你一定要先付出開支」。他又稱，有與哈薩克和印尼兩地聯繫，由她們以獎學金全額資助非本地生來港就讀，其中哈薩克學生有200個。

副校長（行政）兼財務處長周彩英表示，會按機制量入為出，並希望大學的研究企劃書能吸引捐款，透過投資「錢搵錢」，自動吸引科技公司、工業與大學合作。她強調要「自己做好自己」，以覓發展空間。

城大僅能動用約一成儲備 副校長李振聲：如連續cut幾年發展會冇咁快

當局早前稱大學儲備充足，梅彥昌指城大超過9成儲備已有特定用途，與捐款人協商好，不能隨便動用。

首席及常務副校長李振聲表示，城大能夠動用的儲備佔大概一成，若政府下調撥款幅度不超出可動用儲備，就不會影響大學任何運作，但若超過，就需要釐訂不同項目的優先次序，包括或需延後、減低項目的規模。

李補充道，「如果cut一年，一齊共渡時艱，冇問題。但如果連續cut，幾年後有些發展就會冇咁快」。他舉例，若繼續削減資源，或未能聘請水準高的教授，「持續cut、幾年後請教授要就住就住。」

梅彥昌表示不想削減人手，因為人才一旦離開就難以回流。（蕭輝浩攝）

應用AI節省一至兩成行政人手 調撥開展新項目

至於如何節流，梅彥昌表示不想削減人手，因為人才一旦離開就難以回流。李振聲指，將透過更多應用AI，包括檢查學歷、為學生配對實習機構，預計這能節省一至兩成行政人手，調撥他們協助開展新項目，例如與高科技公司的合作。

中美關係變僵 梅彥昌稱有美國學者不來港

就近日中美關係變僵，會否影響城大聘請美國教授，梅彥昌表示他有不少朋友是美國學者，數月前本來答應了來城大教書，「唔係3、4個，好多個」，但他們最近被建議不要來港。因此，他表示正轉向英法、德國等歐洲國家，加強合作，強調美國不是唯一的。

他稱，本港當然受中美問題影響，但難以預測未來動向，又指美國的大學礙於當局政府所限，難以與本港大學合作。不過他認為本港不會太大損失，「反而美國如果是有這麼大的問題，可能它的人才都可以走到這裏（香港） ，人才沒有boundary（界限） 」。