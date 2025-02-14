甲型流感｜流感比率升甲流最多　截至周三高峰期錄186死　9童嚴重

踏入流感高峰第六周，衞生防護中心今（14日）表示，流感活躍程度仍處於高水平，今季以甲型（H1）流感病毒為主，接近九成檢測屬甲型（H1）。截至周三（12日），今季流感高峰錄得301宗成人感染流感的嚴重或死亡個案，其中186宗為死亡個案，約九成是長者，衞生防護中心呼籲市民盡快接種疫苗。

衞生防護中心心總監徐樂堅指，本季首五周錄得的嚴重或死亡的流感個案較上季同期多，但與疫情前相若；至於會否如上季持續28星期，他說要視乎甲型（H3）及乙型流感病毒的活躍程度會否上升。



衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片/廖雁雄攝）

衞生防護中心最新監測數據顯示，截至2月8日的一周，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的有10.23%，相關數字高於前一周錄得的 9.77%。公立醫院住院病人被診斷為流感者中，每一萬人有0.67宗入院個案，顯示整體流感活躍程度仍維持在高水平。

301宗成人感染流感嚴重或死亡個案

截至2月12日，中心共錄得301宗成人感染流感的嚴重或死亡個案，約7成未接種本季流感疫苗，約7成患有慢性疾病。而186宗死亡個案中，約9成為65歲或以上的長者。兒童方面，共錄得9宗流感相關的嚴重併發症個案，當中7宗未接種疫苗，包括2名學前兒童和5名學齡兒童，2宗患有慢性疾病。

中心總監徐樂堅提醒，本港的流感活躍程度仍處於高水平，並維持一段時間。他指今季以甲型（H1）流感病毒為主，接近9成檢測到的流感病毒亞型屬甲型（H1），而嚴重或死亡個案一如以往主要是長者和幼童。

會否持續28星期？ 徐樂堅：視乎流行病毒株的改變

徐樂堅表示，本季流感首五周錄得的嚴重或死亡的流感個案較上季同期多，但與新冠疫情前、同樣以甲型（H1）流感病毒為主的2018／19流感季節相若。參考過往數據，流感季節一般會持續2至4個月，至於會否如上季持續28星期，則視乎會否出現流行病毒株的改變，包括甲型（H3）及乙型流感病毒的活躍程度會否上升。

衞生防護中心。（資料圖片）

截至2月9日共接種約197萬劑疫苗

中心指，截至2月9日，各項疫苗接種計劃共接種約197萬劑疫苗，較上季同期增加約8.4%，並已超過2023／24年度各項疫苗注射計劃的整體接種劑數，即約187萬劑，創下歷史新高。另外，參與疫苗注射外展計劃的學校數目亦顯著上升，幼稚園／幼兒中心、小學及中學的參與度達97至98%，較2023／24年高。

徐樂堅指出，根據中心的病毒分析，本港正流行的流感病毒株與目前本港提供的季節性流感疫苗的病毒株相似，代表疫苗能有效減低感染後出現重症或死亡的風險。數據亦顯示，安老院舍中沒有接種該季流感疫苗的院友，出現流感重症的比率是已接種院友的2.2倍，可見疫苗有保護作用。

6個月至未滿2歲幼兒的接種率仍處於較低水平

徐又指，6個月至未滿2歲幼兒的接種率仍處於較低水平，約為22.5%雖然較上季同期輕微上升，但仍比其他年齡組群兒童的接種率為低，呼籲家長盡快為子女預約，到指定母嬰健康院接種疫苗。他亦提醒家長，不要輕信網上流傳的另類療法，為嬰幼兒預防和治療流感，因有關說法缺乏科學實證支持。

徐樂堅呼籲，所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，應立即接種疫苗，以保障自己和家人健康。