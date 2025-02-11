本港錄得9宗兒童流感嚴重個案 即睇5大安全事項 以防嬰兒過熱

流感｜衞生署衞生防護中心（中心）總監徐樂堅醫生日前（二月三日）指香港及其他多個地區的流感活躍程度處於高水平，提醒市民應提高警覺，如接種季節性流感疫苗及注意個人衞生。目前中心已累計接獲九宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，家長亦應確保嬰兒穿著足夠衣物保暖，同時以防嬰兒過熱。



在本港，季節性流感一般於一至三／四月和七、八月較為流行，香港和北半球其他地區的流感活躍程度目前處於高水平。衞生署衞生防護中心（中心）總監徐樂堅醫生指出本港在流感季節的首四周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，當中累計接獲九宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，其中七宗未有接種流感疫苗。徐樂堅醫生同時提醒市民應接種季節性流感疫苗，在人多擠迫的地方時應考慮佩戴外科口罩，以及時刻注意個人和環境衞生。

家長需確保嬰兒穿著足夠衣物 同時宜輕巧以防過熱

香港目前處於流感高峰期，加上寒冷天氣容易引起或加劇疾病，流感及新型冠狀病毒等呼吸道病原體可能在冬季轉趨活躍並同時傳播。中心提醒在寒冷天氣家長亦應確保嬰兒穿著足夠衣物保暖，但宜輕巧，以防嬰兒過熱。

嬰兒就寢5大安全事項

嬰兒就寢時，家長應注意以下安全事項：

1. 保持房間空氣流通，溫度適中；

2. 緊記讓嬰兒仰睡，確保他睡覺時頭部、面部及雙手外露，不會被遮蓋；

3. 嬰兒不需要使用枕頭。讓嬰兒睡在堅實和大小適中的床褥上，切勿在嬰兒睡覺的地方放置軟身物件、枕頭和寬鬆被鋪；

4. 讓嬰兒獨自在嬰兒床上睡覺，並把嬰兒床放在父母的床邊；及

5. 締造無煙環境。