流感｜許樹昌稱隨外遊人士返港　月底達高峰　流感季持續至三四月

流感仍然處於高峰期，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港流感高峰期「未到頂」，隨著多人外遊回港，感染後將病毒帶回香港，預計月底才見頂，之後需時回落，估計今季流感持續到三、四月。他又提醒，渣馬周日（9日）舉行、人多聚集，跑手若有病徵應避免參賽。



衞生署署長林文健表示，截至周三（5日）流感季已踏入高峰點，現時本港主要受甲型H1病毒影響。他提醒，中小學在農曆年假復課後，流感活躍度有機會再次上升，呼籲市民盡快接種流感疫苗。



本港流感仍然處於高峰期。（資料圖片）

外遊人士返港 感染數字續升 料月底才達高峰

衞生防護中心總監徐樂堅早前表示，本港流感仍在攀升，預計高峰將至少持續3至4個月，未知何時到頂。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（8日）在電視節目表示，隨著農曆新年長假結束，很多人外遊回港，部分人感染後將病毒帶來香港，預計高峰期陸續出現，「所以其實香港流感高峰期未到頂，預計到二月尾會見到高峰出現，之後要時間回落」。

他說，一般流感季節由開始到頂，大約是4至6星期，之後回落一般需時6至8星期，因此估計今次流感可能去到三、四月。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

至於疫苗接種率，許樹昌指，很多市民可能覺得流感未必有問題，或因擔心副作用等而不打針。他續道，政府為全港市民買疫苗，但若接種只得一半，便會浪費不少公帑。另外，渣馬周日（9日）舉行，他提醒因人多聚集，如跑手有病徵應避免參賽。

林文健：周三已踏入高峰點

衞生署長林文健今早（8日）接受電台訪問，他表示，自從上月踏入流感季節，截至周三（5日）已踏入高峰點，現時本港主要受甲型H1病毒影響。

他提醒，中小學在農曆年假復課後，流感活躍度有機會再次上升，已提醒學校應參與到校接種計劃，以及安排學生入校前體溫檢測，並呼籲學生如出現病徵就不要上學。

衞生署署長林文健。（資料圖片/歐嘉樂攝）

長者接種率只有一半 6個月至2歲接種率約兩成

林文健又指，今季流感累計有240宗嚴重流感個案，當中九成的成年人個案是65歲或以上長者，死亡個案中，有七成半患有慢性疾病，亦有七成半人沒有接種流感疫苗。

他表示，現時學校及院舍的疫苗覆蓋率分別達九成和八成，但65歲或以上的長者接種率只有一半，而6個月至2歲的接種率只有約兩成。他強調幼童正處於發展階段，如感染流感後併發敗血症及腦炎，可能出現後遺症。 他指，今年所有母嬰健康院可接受網上預約接種疫苗，衞生署亦已提醒醫護人員，可向家長主動講解有關接種的詳情。他指流感疫苗可以激發免疫力，減少併發症及死亡率，呼籲市民盡快接種流感疫苗。