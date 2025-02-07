流感｜澳門錄今年首兩宗死亡個案　兩女患者均未接種今季流感疫苗

流感肆虐，澳門出現今年首宗流感死亡個案。澳門衛生局今日（7日）公布，兩名當地女居民因甲型流感併發症死亡，她們分別69及35歲，均未有接種今季流感疫苗。



澳門衛生局指今年錄得7宗流感重症個案，呼籲尚未接種流感疫苗的居民儘快接種流感疫苗。（澳門衛生局）

澳門衛生局稱，第一宗死亡個案為本周二（4日）公佈的重症病例，69歲患者有多種慢性疾病，沒有接種本年度季節性流感疫苗，至昨日（6日）因病情惡化宣告不治，死亡診斷為甲型流感併肺炎。

另一宗死亡個案涉及一名35歲女子，她上月31日出現發熱及咳嗽症狀，當時未有就診，至本月3日症狀持續到仁伯爵綜合醫院急診就診，診斷為甲型流感並處方特敏福治療。她昨日出現胸痛症狀，再到仁伯爵綜合醫院急診就診，到今日病情惡化以氣管插管使用呼吸機輔助呼吸，並轉深切治療部接受治療，同日不治，死亡診斷為甲型流感併急性暴發性心包炎。

35歲死亡本月6日出現胸痛症狀再到仁伯爵綜合醫院就診，今日（7日）病情惡化以氣管插管使用呼吸機輔助呼吸，同日不治。（資料圖片）

澳門衛生局指澳門已進入流感高峰 籲接種流感疫苗

澳門衛生局指，今年錄得7宗流感重症個案，並指澳門已進入流行高峰，呼籲尚未接種流感疫苗的居民，尤其是孕婦、幼兒、長者和慢性病人在感染流感病毒後較容易產生嚴重的併發症或死亡，應儘快接種流感疫苗。衛生局表示，10個衛生中心或衛生站明日及後天 (8日及9日) 上午9時至12時半提供流感疫苗接種服務。