大熊貓BB｜有人「早到」摸門釘擬明日再來　寶寶叫乜名市民有建議

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎今日（15日）半歲生日，明日（16日）正式與公眾見面。有港人今日計劃到海洋公園探望一對寶寶，但到場後才知道早了一日未能探訪，感到愕然：「未咩？我咪白嚟⋯⋯」不過，她稱已花數百元買大熊貓商品給子女。

至於政府聯同海洋公園推出大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽，有人提議名為「安安、全全」，寓意牠們生活安全；另有人則指若保留家姐、細佬稱呼，感覺更親切。



▼大熊貓家姐和細佬2月15日首亮相▼



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誤會今日已開放 戴大熊貓頭飾媽媽帶子女早了一天來訪

戴着大熊貓頭飾的湯小姐今日攜同一對子女打算探訪一對龍鳳胎，不過在記者提醒下才知道明日才正式對外開放，感到愕然稱「未咩？我咪白嚟⋯⋯我上網睇仲以為今日。」她形容今次一對龍鳳胎很特別，因為牠們在香港出生。她又說已花了數百元購買大熊貓商品給子女。

市民今日摸門釘略感失落 計劃明日再到訪

市民劉先生同樣抵達園區後才得悉今日未能探訪大熊貓，略感失落。他說自小已很喜歡大熊貓，希望長大後參與保育工作。他今日獨自來到園區，並已探訪過安安、可可，又稱已花了700多元購買大熊貓主題精品，並打算明日再到訪，希望探訪一對龍鳳胎。

梁先生趁着生日與父母到海洋公園，形容非常期待見到一對龍鳳胎，希望牠們健康成長，為香港帶來歡樂。他們指，雖然今日無法親眼見到龍鳳胎，但預計梁母下月生日時會再到訪園區，期望屆時可以見到牠們。

政府聯同海洋公園推出大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽，中午起市民可於網上提交建議，將於上半年公布結果。市民對於命名有何想法呢？

「安安、全全」寓意生活安全 有人盼保留「家姐」、「細佬」稱呼

梁父提議名為「安安、全全」，寓意牠們生活安全；劉先生則提議以膚色命名為「黑黑、白白」，但指若保留家姐、細佬的稱呼，感覺會更親切。湯小姐則指提議名為「童童、俊俊」，取自她一對子女名字的諧音。