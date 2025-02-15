大熊貓龍鳳胎︱龐建貽：1500元「貴賓團」受歡迎　數百人報名

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB明日（16日）正式與公眾見面，園方計劃每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名，每人收費1,500元。海洋公園董事局主席龐建貽今日表示，貴賓團昨日推出後「好受歡迎」，已有好幾百人報名；相信貴賓團可幫助公園增加收入，以作大熊貓保育工作。



至於大眾關注一對大熊貓龍鳳胎的命名，龐建貽指，明白市民已習慣稱呼牠們為「家姐」及「細佬」，但留意到其他地方的大熊貓都有一個真名，希望市民「俾少少時間」園方為「家姐」及「細佬」取名。



龐建貽指明白市民已叫慣牠們為「家姐」及「細佬」，但留意到其他地方的大熊貓都有一個真名，希望市民「俾少少時間」園方為「家姐」及「細佬」取名。（黃浩謙攝）

了解公眾習慣稱呼家姐、細佬 稱有需要改真名

海洋公園將每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名。團友將安排於早上9時半進館，即共有半小時打卡，每人收費1,500元。龐建貽表示，已有好幾百人報名，包括一些商業機構。他又指園方扣除成本後，所有收益都會撥去作大熊貓保育及教育工作。

至於貴賓團收費是否過高，龐建貽說留意到市民有需要，而且一對大熊貓龍鳳胎仍正繼續「暴風式成長」，是相當珍貴，而且貴賓團有助增加園方收入、保育及教育工作。

至於大眾關注一對大熊貓龍鳳胎的命名，龐建貽笑說「唔使諗喇，點都會係家姐同細佬㗎啦啲人用個名，但係係咪真係命名一個姓「家」叫做「姐」，一個姓「細」叫做「佬」呢？」

他又指明白大眾已慣了稱呼牠們為「家姐」及「細佬」，但留意到其他地方的大熊貓都有一個真名，所以會交由命名比賽的評判團，在市民提交的建議中揀選最合適的名字。

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安安可可助增人流 新春收入增一成

海洋公園去年曾錄得虧蝕，加上園方現有6隻大熊貓，飼養費用不菲，被問到園方經濟狀況時，龐建貽指「過去公園收入好好」，在剛過去的聖誕檔期收入上升了3成，新春期間亦上升了一成，而且大熊貓安安及可可亦為公園帶來了人流增長。

此外，公園推出的產品銷情不錯，比去年升了兩成，當中有不少與大熊貓相關的產品。龐建貽指由此可見大熊貓的威力，以及其熱潮在公園持續升溫。他又預計有市民明日清晨便來排隊，為求盡快與一對大熊貓龍鳳胎見面，相信龍鳳胎也會為公園增加收入。

龐建貽另指，飼養大熊貓並非單純經濟活動，更是「城市級」及「國家級」任務（not only money exercise，its a mission woriking in a city level and an national level），要做好大熊貓的保育及教育工作。他又指目前公園仍以本地遊客為主，但相信大熊貓可吸引更多外地旅客，如菲律賓、泰國及馬來西亞等東南亞國家的旅客。