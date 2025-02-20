Gen Z情人節觀塘海濱聚會　區議員現場感受：年輕人只需自由空間

觀塘海濱近來愈多年輕人聚集，惟因早前除夕夜網上傳聞，被形容為「Gen Z蘭桂坊」。2月14日情人節一夜，觀濱聚集了不少Gen Z在海邊席地而坐，但未見亂象。有中學生沒相約下一起享受音樂、彈結他，亦有人玩桌上遊戲，他們大多只是聊天吃喝，而除了三五成群的青年人，也不乏情侶、跑者和家庭的身影。



觀塘區議員梁思韻認為，年輕人其實只是需要多些自由空間，「做自己鍾意嘅事」，樂見觀濱成為年輕人的聚腳點，希望市民不要將觀濱污名化。



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情人節當晚，觀塘海濱花園外有人Busking，引來近百人觀賞。（廖雁雄攝）

無free hug、free kiss 直擊Gen Z聊天吃喝、Busking

觀塘海濱近來愈多年輕人聚集，早前網上流傳除夕夜有free hug、free kiss（免費擁抱、免費接吻）活動，更形容觀濱淪為「Gen Z蘭桂坊」。

情人節晚上，這裡確實聚集了不少Gen Z（常見定義為1997年至2012年出生的人），但未見亂象，他們大多三五成群坐在海邊，聊天吃喝、玩桌遊，亦有人Busking，而除了中學生、大專生，亦不乏情侶、跑者、家庭。

中學生獨彈結他安靜 巧遇朋友加入

不時來觀濱的Angelina正獨自彈著結他，她說本來約了朋友，但朋友臨時沒空，故自己獨自來海濱靜下。彈奏之際，Leslie和Maruka經過，Leslie指「見到佢彈結他手痕」，就問可否一齊玩，竟發現原來Maruka和Angelina相識，於是就一起享受音樂。

三人分別住觀塘、將軍澳、何文田，Maruka笑稱觀濱已成「香港最出名海濱」，自己因好奇第一次來，她覺得這裡熱鬧，不過未見傳聞所說。Angelina則指，平時來除了彈結他，主要都是「坐下、同朋友傾下偈」。Leslie形容觀濱「幾chill」，惟希望為Busker增設專屬區域。

中五生（左）袁同學和（中）陳同學在觀塘區上學，趁著節日來觀濱「感受氣氛」。（廖雁雄攝）

中五生玩誰是卧底 放下課業後的歇息空間

另外亦有4名觀塘區學校的中五生，趁著節日來觀濱「感受氣氛」，用手機遊戲程式玩「誰是卧底」。陳同學表示，雖然附近有將軍澳海濱，但觀濱更多年輕人，認為因附近多學校、屋邨，「見到咁熱鬧，都想來侵一下。」

她續道，來過觀濱兩三次，認為現在少了人，猜想是因為近日傳聞。但她指這裡能望海，令人放鬆，如果增加一些圓桌用來寫功課會更好。袁同學則說：「其他人點做，唔需要干涉，做好自己就得。」

顧小姐第二年與男友在觀濱渡情人節，覺得今年較熱鬧，「多咗好多00後」。（廖雁雄攝）

情侶第2年情人節約會 00後增不影響前來意欲

三五成群的青年人以外，亦有一對對情侶拍拖。顧小姐與男友在附近吃晚飯後來，他們去年亦在此過兩人第一個情人節。顧小姐覺得，去年較安靜，更有情侶氣氛，而今年「唔知係咪倒數事件，多咗好多00後」。不過，她認為事件並不影響前來的意欲，「眼見同網絡可能兩回事」，又指事件只是在特別日子、而非經常發生。

對於free hug活動，她覺得是好普遍的文化，是予人安慰，「當有人一整年不如意、好唔開心，又搵唔到人傾訴，有人願意畀擁抱，係心靈安慰。」

周氏一家四口飯後來散步，周先生指「後生仔可能覺得呢度local啲，有新感受」。（廖雁雄攝）

觀塘居民一家散步 觀濱比尖東「地道」

周氏一家四口居於觀塘區，不時來散步及到遊樂場玩。周先生指，留意到最近觀濱「多了後生仔、有人唱歌」，覺得有地方讓青年人聚集是好事，「抒發下、玩下、開心下。」他指以前節日時喜歡到尖東海傍看燈飾、拍拖，但現在尖東遊客多，「後生仔可能覺得呢度local啲，有新感受」，加上交通方便，而聚集在此。

周生表示，有留意觀濱傳聞，今日也特別看看年輕人在做什麼，形容他們其實只是「做緊佢哋嘅嘢，有自己溝通方法」。

觀塘區議員梁思韻樂見觀濱成為年輕人的聚腳點。（廖雁雄攝）

觀塘區議員：年輕人需要空間「做自己鍾意嘅事」

觀塘區議員梁思韻應記者邀請，當晚一同到「觀濱」，年輕人其實只是需要多些自由空間，「做自己鍾意嘅事」，又或「hea下、chill下、飲下嘢」。她樂見觀濱成為年輕人的聚腳點，並將近日傳聞視為「契機」，吸引了一些人好奇來看。

她說「以前去到尖沙咀先有海濱，係大事」，逢長假期才能難得相約朋友去，現在放學或商場關門後，青年人有地方相聚是好事。她亦指，觀濱遠離民居，同時有一定人流，是適合Busking的地方，希望未來能劃出一個Busking空間。

對於近日傳聞，她表示已在區議會的青年事務委員會提問，引述警方回覆並不涉及性罪行數字。她認為從法理情上，可加強巡查，但不希望觀濱被污名化，「大家好驚、覺得呢度好似溫床咁，嚟呢度就係有關唔好嘅行為。」她又認為，free hug文化原意是關愛，在尖沙咀、銅鑼灣、旺角都有，只要人與人之間尊重，不扭曲原意就可以。