觀塘海濱情人節Busking唱情歌　玩層層疊過節　「風紀」維持秩序

今日（14日）是西方情人節，觀塘海濱公園晚上愈夜愈熱鬧，有很多年輕人聚集，Gen Z（常見定義為1997年至2012年出生的人）為主，當中亦有不少網絡紅人。現場有很多年青人，一小群一小群地聚集，有的在吃東西，有的在喝酒，歡度佳節；現場亦有人Busking（街頭表演）、派發免費安全套等，至於網上流傳的除夕夜的free hug與free kiss等則未見。



2月14日西方情人節晚上，觀塘海濱公園晚上愈夜愈熱鬧，有很多年輕人聚集，不少是Gen Z。（廖雁雄攝）

2月14日西方情人節晚上，觀塘海濱公園晚上愈夜愈熱鬧，有很多年輕人聚集，三五人一伙海邊聊聊天度佳節。（廖雁雄攝）

Gen Z為主 未見free hug與free kiss

今晚的觀塘海濱（觀濱）有很多年輕人聚集，Gen Z為主，一小群一小群地聚集，有的在吃東西，有的在喝酒，歡度佳節；現場亦有人Busking，至於網上流傳的除夕夜的free hug與free kiss等則未見。

何先生今晚在觀塘海濱擺了一個小型檔口，邀請路人一同玩層層疊，他有聽聞觀濱free hug、free kiss之說，他自己則不太認同：「希望藉住呢個日子（情人節），帶返啲正氣嘅活動俾大家。」他亦指，現場有很多保安巡邏。

今日（14日）是西方情人節，觀塘海濱公園晚上愈夜愈熱鬧，有很多年輕人聚集，有人一小群一小群聚集，有的在吃東西，有的在喝酒，現場亦有街頭表演（Busking）。（廖雁雄攝）

觀塘海濱的情人節（14日）晚上，如何度佳節人人有不同選擇，她，彈結他也陶醉。（廖雁雄攝）

現場有一個小型檔口，邀請路人一同玩層層疊。（洪戩昊攝）

有年青人為欣賞配對節目而來

廖小姐在社交媒體上得悉今晚觀塘海濱有配對節目，特意到場觀看，惟到現場後並沒有看到該節目舉行。她有聽聞除夕夜的觀濱有free hug、free kiss等，惟她非想現場體驗，只是欣賞配對節目。

有一位男士戴上「觀濱風紀」的「風紀帶」，表示要看守觀濱秩序。（洪戩昊攝）

「觀濱風紀」帶「集名簿」玩味性濃

現場所見，有一位男士戴上「觀濱風紀」的「風紀帶」，表示要看守觀濱秩序，稱每看到有人「違規」，便會上前「勸導」，更會用隨身攜帶的「集名簿」記下他們的姓名及聯絡方式，以便日後跟進。