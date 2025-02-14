觀塘海濱情人節Busking唱情歌 玩層層疊過節 「風紀」維持秩序
撰文：洪戩昊
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今日（14日）是西方情人節，觀塘海濱公園晚上愈夜愈熱鬧，有很多年輕人聚集，Gen Z（常見定義為1997年至2012年出生的人）為主，當中亦有不少網絡紅人。現場有很多年青人，一小群一小群地聚集，有的在吃東西，有的在喝酒，歡度佳節；現場亦有人Busking（街頭表演）、派發免費安全套等，至於網上流傳的除夕夜的free hug與free kiss等則未見。
Gen Z為主 未見free hug與free kiss
今晚的觀塘海濱（觀濱）有很多年輕人聚集，Gen Z為主，一小群一小群地聚集，有的在吃東西，有的在喝酒，歡度佳節；現場亦有人Busking，至於網上流傳的除夕夜的free hug與free kiss等則未見。
何先生今晚在觀塘海濱擺了一個小型檔口，邀請路人一同玩層層疊，他有聽聞觀濱free hug、free kiss之說，他自己則不太認同：「希望藉住呢個日子（情人節），帶返啲正氣嘅活動俾大家。」他亦指，現場有很多保安巡邏。
有年青人為欣賞配對節目而來
廖小姐在社交媒體上得悉今晚觀塘海濱有配對節目，特意到場觀看，惟到現場後並沒有看到該節目舉行。她有聽聞除夕夜的觀濱有free hug、free kiss等，惟她非想現場體驗，只是欣賞配對節目。
「觀濱風紀」帶「集名簿」玩味性濃
現場所見，有一位男士戴上「觀濱風紀」的「風紀帶」，表示要看守觀濱秩序，稱每看到有人「違規」，便會上前「勸導」，更會用隨身攜帶的「集名簿」記下他們的姓名及聯絡方式，以便日後跟進。
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