易潔鑊｜消委會高分易潔鑊用1次就出黑點？使用4招現2情況要即掉

易潔鑊不「黐底」又易清潔，是很多人偏愛的廚具之一。有網民在Facebook群組發問，她購入了連鎖零食店的易潔鑊後，首次使用已發現在鑊底出現黑色點狀，每煮一次，黑點就愈多，疑惑用不到十次的易潔鑊是否應捨棄。此款易潔鑊曾獲消委會高評分，故有網友思疑是用法不當。事實上，如發現易潔鑊出現2種情況，就需要更換了。



易潔鑊出現這些情況就要扔棄。(PhotoAC)

易潔鑊安全｜消委會4.5星易潔鑊 首次用已現黑點？

有網民在Facebook「今晚煮乜好」群組中發文求助，指一款曾在消委會（505期）檢測中，在傳熱速度及耐用程度均獲4.5星的高分平價平底易潔鑊，在使用後鑊底出現黑點，感到不安。有留言估計，可能是用大火燒鑊，使用時溫度過高所致；也有人認為此款產品質量下降，購買使用後出現同樣情況，現已轉用其他牌子。

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網民購買了連鎖零食店的易潔鑊後，首次使用已出現黑點。（Facebook《今晚煮乜好》群組）

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易潔鑊使用貼士

據消委會資料顯示，易潔鑊的鑊底附有PTFE塗層，會與其他物質起化學作用，且抗氧化、抗黏，兼耐熱、酸和鹼。但弱點是經不起硬物如金屬鑊鏟撞擊，較易破損。因此，想易潔鑊更耐用，就要留意以下的使用貼士。

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1. 勿把鑊乾燒

任由空鑊乾燒，高溫有機會令塗層的化學物釋出有害氣體。宜在冷鑊上倒入冷油，再由慢火預熱。

切勿乾燒易潔鑊。(PhotoAC)

2. 勿使用高溫煮食

易潔鑊如長期在高溫（260°C以上）使用，可能會變色和逐漸失去抗黏效能。事實上，日常煮食如蒸、炒、煎、炸等，溫度都不會超過250°C，如使用易潔鑊來煎肉，煮食溫度約200°C至240°C。

易潔鑊也不宜高溫烹煮。(PhotoAC)

3. 宜使用木、塑膠或矽膠製的鑊剷或筷子

翻動食物時避免使用金屬鑊剷和叉子，也要避免在鑊上切剁食物，以免刮花。如煮甲殼類的食物，如花甲、螃蟹也會有刮花塗層的風險。

避免使用金屬鑊剷和叉子，宜用木或矽膠鑊鏟。（envato）

4. 先降溫後清潔

避免在剛完成煮食即注入冷水，以免溫度急降而造成變型。如急需洗鑊，可考慮將易潔鑊反轉，沖洗底部降溫後才清潔。

洗鑊前可先沖洗鑊背降溫。(PhotoAC)

易潔鑊現2情況 代表要更換了

在台灣電視節目《醫師好辣》中，毒物科護理師譚敦慈和家事達人陳安琪也曾分享2個塗層損害的情況。如發現家中的易潔鑊出現這些情況，便代表需要更換了。

1. 煮食時黐底

在煮食時食物黐底，代表易潔鑊已失去打黏功能。

2. 滾水泡沫不一致

想要測試易潔鑊的塗層是否受損，可加水煮滾，觀察沸水的氣泡。如氣泡一致則仍可使用，如氣泡大小不一，代表塗層已受損，是時候更換了。