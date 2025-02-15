號開頭發送人短訊也有詐　蕭澤頤籲收到任何短訊也要「諗一諗」

近日有市民收到內含疑似釣魚網站超連結的短訊，發送人名稱以「#」號開頭，通訊辦確認收到市民報告。警務處處長蕭澤頤今日（15日）表示，正與通訊辦等部門了解，暫時未清楚箇中原因，但呼籲市民，無論短訊是否由「#」號開頭發出，切勿隨便點擊短訊附帶連結。



警務處處長蕭澤頤。（資料圖片/廖雁雄攝）

通訊辦前年底推出「短訊發送人登記制」，登記賬號以「#」號開頭，惟日前有市民收到「#」號開頭的釣魚短訊，專家不排除有騙徒使用「偽基站」干擾，而通訊辦已聯絡當事人及與相關電訊商展開調查，暫不排除有不法份子使用非法無線電干擾器發出訊息，正聯同電訊商及警方作進一步跟進。

蕭澤頤指無論短訊是否由「#」號開頭發出 切勿隨便點擊附帶連結

警務處長蕭澤頤今日在港台《星期六問責》表示，警務處正與通訊辦研究騙徒手法及調查方向，提醒市民收到任何短訊時要「停一停、諗一諗」，切勿隨便點擊短訊中的連結。

此外，蕭澤頤又說警方「防騙視伏App」自去年2月提供公眾舉報可疑電話和網站的功能，過去一年平均每日接獲超過900個可疑電話舉報，可疑網站每日超過120個，鼓勵市民透過平台舉報，擴大「防騙視伏器」資料庫。