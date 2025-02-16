啟德主場館開幕前最後一次演練　出現真傷者　需由擔架抬走

啟德體育園主場館今日（16日）舉行正式開幕前最後一次演練「啟德主場館繽Fun Day」，設綜藝表演，參與演練人數達63,000人。演練途中，卻出現真實傷者，需由擔架抬走。現場消息指，傷者不是演練的一部份，惟其具體受傷原因不明。



入場前，繼續有大批觀眾需要在場外寄存水瓶，寄存物品的架子上亦繼續有很多意想不到的物品，例如有麵包及水果等。

警方今日特別安排了模擬有貴賓到場的演練，當中更曾有「貴賓」需由兩輛警車一前一後地護送。

參與演練的觀眾一半是公務員，一半是公眾人士，公眾人士的數目是歷來最多，由包括欖球港隊在內的團體作綜藝表演。演練途中，曾有觀眾受傷，需由擔架抬走。現場消息指，傷者不是演練的一部份，惟其具體受傷原因不明。

離場情況大致順利。上次主場館舉辦港超聯U22比賽，觀眾散場時曾出現擠塞情況，今次沒有發生。「離場易」網站顯示的離場所需時間亦有不斷微調。

政務司司長陳國基與保安局長鄧炳強今日亦到場視察離場人流。陳國基指，留意到觀眾散場時，現場的巴士能應付人流需要，可做到「車等人」，港鐵的交通情況亦很暢順，未收到人流擠迫的報告，對今日的入場和散場情況感到滿意。他預計體育園開幕後能運作順利，並吸引遊客。他又表示，政府推出的「離場易」有助市民避免人流擠塞，當局未來會做更多宣傳，吸引更多市民使用。

體育專員：啟德體育園軟硬件已到位 1萬人用「離場易」

體育專員蔡健斌表示，主場館今日舉辦的綜合活動表演共有600名表演者，當局今日測試了場地的後台、休息室和演藝人員配合安排等，並對結果感到滿意，認為啟德體育園軟硬件已到位，已為下月1日開幕準備就緒，能迎接海內外人士到訪。至於下月開幕典禮的表演嘉賓，蔡健斌表示，將有體育界、文化及演藝界人士表演。

擔任跨部門演練小組執行長的警務處副處長周一鳴表示，今日共有約1萬人次在離場時使用「離場易」，完場後約20分鐘有超過八成人離開會場，約40分鐘後大部份人離開體育園區。他認為今日入場、測試要員及外賓到訪，以及離場情況都很暢順，未來亦會更多宣傳「離場易」。