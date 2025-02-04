啟德主場館︱港隊成員讚氣氛比大球場震撼　小將攻入首球感覺夢幻

啟德體育園主場館今晚（4日）舉行5萬名觀眾的足球測試賽，上演港超聯U22聯賽傑志對北區。

年僅17歲的傑志球員李兆軒攻入啟德主場館足球賽的第一球，坦言感覺夢幻；香港足球代表隊成員潘沛軒就認為場館氣氛比香港大球場震撼，並指若香港隊在此比賽，「氣勢一定不會比他人差，也會令香港人的歸屬感更大」。



傑志輕鬆以4：1擊敗北區，年僅17歲的李兆軒在比賽第12分鐘單刀射入，成為首名在啟德體育園主場館足球賽中取得入球的球員，名留青史。

年僅17歲的李兆軒名留青史。（袁志浩攝）

他入球後衝向角球旗慶祝，接受現場5萬名觀眾的掌聲與歡呼，「好夢幻，想不到香港也有這種規模的球場，從未試過有這麼多人看我踢波，叫聲在場內都能聽見，很震驚，也很開心可以在他們面前攻入這一球」。

李兆軒入球後衝向角球旗慶祝，接受現場5萬名觀眾的掌聲與歡呼。（袁志浩攝）

對於比賽使用人造草草地，李兆軒坦言有點失望，因事前一直以為會在真草場比賽，但認為草地整體而言踢得舒服：「有少少跣，可能是因為開賽前灑了水，皮球無需用力踢已彈得很遠，（燈光）望住有點刺眼，但比賽時不太受影響。」

潘沛軒認為啟德主場館氣氛比大球場震撼。（袁志浩攝）

身為香港足球代表隊成員潘沛軒，曾隨隊到卡塔爾參與亞洲盃決賽周，在當地達世界盃標準的球場比賽的他稱，啟德主場館草地在10分滿分中有7至8分：「當然在卡塔爾我們踢真草，這裏踢仿草，兩者無法直接比較，但這不比世界盃標準差很多，香港能夠有這個球場是很好的事。」

啟德主場館首度舉辦5萬名觀眾的足球測試賽。（廖雁雄攝）

潘沛軒最有感的是比賽期間，球員每射一腳都有觀眾起哄，令他甚至難以清楚聽到隊友提場或教練指示，「這種感覺過往在（香港）大球場才會感受到」。他認為今日氣氛比大球場來得更震撼，「因為這裏（的球場設計）罩得多一點、高一點，大球場卻偏開揚，所以回音再強、近一點。」

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足總早前透露，正積極爭取於今年6月的亞洲盃外圍賽、主場對印度一役在啟德主場館舉行，潘沛軒認為港隊若在此比賽，並有近5萬人入場的話，確實會有主場之利，「我們香港的氣勢一定不會比他人差，也會令香港人的歸屬感更大」。