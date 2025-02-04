啟德主場館5萬人睇波　球員獲「星級」待遇　觀眾提早離場現空位

啟德體育園主場館將於3月正式開幕，場館今晚（4日）以傑志迎戰北區的港超聯U22足球賽，作為5萬觀眾參與的演練。

比賽中場休息期間，一度模擬有球迷投擲雜物、衝入球場等場景，尾段部份觀眾亦提早離場。在5萬人觀戰下，球員都受到「球星級」待遇，傑志U22由小將李兆軒射入啟德體育園主場館首個足球賽入球，以4：1擊敗北區U22。



今次是啟德主場館首次打開上蓋進行的測試，雖然今晚天氣清涼，但場內風勢不算大。比賽場地鋪上人造草而非真草，熱身時曾發生皮球彈地後高低不一的情況，燈光目測比一般球場耀眼。觀眾席邊的電子廣告版上，亦不時顯示足總與港超聯標誌及其社交網絡帳號。

啟德體育園主場館首場足球測試賽。（袁志浩攝）

雖然觀眾由5萬名公務員、政府僱員等組成，但亦有傑志球迷身穿球衣、高舉頸巾打氣。賽前有主持教現場觀眾玩人浪，但比賽期間未曾發生。

賽前主持教觀眾玩人浪。（袁志浩攝）

場內固然沒有一般本地波比賽的打氣聲，但如熱身期間皮球射向龍門後方觀眾席、比賽時有威脅埋門，球員領黃牌等，都有不少觀眾起哄，更有人高呼「向前踢」。

當有球員故意拉跌對手，出現欠缺體育精神的行為，現場也會傳來噓聲；當有球員走向角球旗開波，部份觀眾也會拿出手機拍照，令球員獲「球星級」待遇。

觀眾不時拿出手機拍攝球員。（袁志浩攝）

雖然今場名義上為U22聯賽，但兩隊亦派不少一隊成員，如傑志的鄭展龍、慈英、潘沛軒；北區甚至有主力外援肯迪與基拿美踢正選。

傑志上半場憑李兆軒單刀射內柱入網領先，之後馬斐單刀射失再補中，加上陳傲軒左路窄角度勁射破網，半場領先3：0，完半場前潘沛軒與戴子軒一度起衝突。

傑志李兆軒射入啟德主場館首個足球比賽入球。（袁志浩攝）

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為避免影響比賽，當局把模擬球迷投擲雜物、衝入球場等場景設於中場休息期間，但演練地點屬場邊通道，該「球迷」甚至沒有踩上草地，已被成功「制服」。

當局於中場休息期間模擬球迷衝入球場。（廖雁雄攝）

下半場傑志憑楊焯鈞再入一球，北區有基拿美破蛋，最終傑志贏4：1，比賽戰至85分鐘後，部份觀眾已開始提早離場，令場內出現不少空位。