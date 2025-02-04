啟德主場館今「開幕」　首次打開上蓋演練　30分鐘開合快播｜有片

啟德體育園主場館將於3月正式開幕，場館今晚（4日）進行另一場有5萬人參加的演練，舉行港超聯U22足球賽由傑志迎戰北區，而這次是主場館首次打開上蓋進行的測試，以測試噪音情況。

園方稱，項目以先進的建築方法和創新科技來設計和興建，主場館有四大特色以支撐巨型天幕：運用先進技術將開合式上蓋構件整體提升至50多米高的預設位置；上蓋採用鋼材製造，配有隔音棉及水泥板天幕覆層，符合嚴格的隔音標準；利用絞輪精確地控制鋼纜的開合操作；開合式上蓋系統配備固定式鎖掣及獨立的軌道制動器，開合過程需時約30分鐘。



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今晚演練測試噪音情況 環保署人員監測音量水平

啟德體育園主場館今晚進行演練，會有5萬名公務員、政府僱員等參與。體育專員蔡健斌日前在記者會中表示，今次測試主場館會打開天幕，測試噪音情況，環保署屆時會有專門人員監測音量水平，以確保達可接受程度。他又提到，是否開啟主場館天幕，需考慮不同因素，包括天氣、聲效等。

因安全考量不能在活動進行時中開關

啟德體育園主場館至今舉行了三場演練，包括大專七人欖球賽、慈善演唱會、及與啟德體藝館和青年運動場同時進行的紀律部隊演練，而該三次演練都未有打開天幕。

早前啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成曾指，主場館天幕可因應演出需要開合，惟因安全考量不能在活動進行時中開關，演出方需提前決定，「唔可以話我開咗（天幕），𠵱家落雨我想閂。」

1月5日，啟德體育園主場館大專七人欖球賽決賽日



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體育園：主場館為全球具備最高效隔音功能運動設施之一

據體育園介紹，主場館可開合式上蓋為核心設施，以鋼材製造的重型上蓋配備嚴格隔音規格，令主場館成為全球具備最高效隔音功能的運動設施之一，同時可在不受惡劣天氣環境影響下舉辦不同類型的國際級體育盛事及文娛活動。

合式上蓋主要特點：

1： 精密結構：整個主場館的上蓋及主鋼桁架，由15,000噸鋼材組成，其主鋼桁架跨度達180米。為配合主場館的無遮擋（或稱「無柱」）設計，團隊運用先進的「超大型構件液壓同步提升技術」，在座位後方設置四組主要支撐結構，將開合式上蓋構件整體提升至50多米高的預設位置。

2：高效隔音：重型上蓋採用鋼材製造，配有隔音棉及水泥板天幕覆層，符合嚴格的隔音標準，將活動期間的聲浪集中到場館內，確保在演唱會和活動期間，即使在住宅區附近也能提供最佳體驗。

3：高效操作：東西兩邊的開合式上蓋重逾4,800噸。每側上蓋由八輛專為重型鐵路技術設計的路軌車（「轉向架」）支撐，並由四條約71毫米粗的鋼纜所驅動，利用絞輪精確地控制鋼纜的開合操作。

4：安全系統：為確保運作的安全性與可靠性，開合式上蓋系統配備固定式鎖掣及獨立的軌道制動器，開合過程需時約30分鐘。每次進行開合操作前，技術人員會事先檢查路軌及各項機件的安全性，確保無障礙物影響操作。

1月24日，啟德體育園6.3萬人演練



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園方表示，項目團隊利用綜合數碼科技，包括「建築信息模擬」及「可供製造及裝配的設計」等技術，提前視像化整個施工過程，從而提升裝嵌的精準度並有效優化設計與施工流程。

園方稱作為香港歷來最大型的體育基建項目，啟德體育園以先進的建築方法和創新科技來設計和興建。「我們期待為香港帶來嶄新及多元化的大型體育盛事，以配合政府落實體育普及化、精英化和盛事化的政策目標。」