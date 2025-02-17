MIRROR演唱會事故｜涉事舞台公司協興隆被申請清盤　4.23聆訊

香港男團MIRROR在2022年7月於紅館舉行演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，當中阿Mo(李啟言)頸椎嚴重受傷。其中涉事的協興隆舞台工程有限公司，上周五(14日)遭一間舞台設備公司入稟高等法院要求清盤。根據司法機構網頁顯示，案件排期至4月23日聆訊。



佛山市鉅能舞台設備有限公司以債權人身份，向協興隆舞台工程有限公司提出清盤呈請。

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

協興曾因涉及塌屏幕事故被罰款42萬

勞工處在意外後，票控涉事的藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司「沒有確保僱員的安全及健康罪」等，共15罪。其中分判商協興隆被票控6項控罪，分別為2項沒有確保僱員的安全及健康、2項沒有確保存放於處所的作業裝置式物質是安全的、1項沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任及1項沒有就意外發出通知罪。協興隆於去年承認控罪，遭判罰款42萬元。

至於同案的藝能工程有限公司、 舞館有限公司亦承認傳票控罪，分別被判罰款22萬和13.2萬元。

另3人涉欺詐案5月續審

此外，藝能工程的2名項目經理，及一名技術統籌，涉嫌向康文署虛報設備的重量， 被控串謀欺詐等罪。案件原押後至本年2月4日續審，由控辯雙方作結案陳詞。而司法機構網頁顯示，該案現押後至5月6日。

案件編號：HCCW88/2025