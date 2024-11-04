MIRROR演唱會墜屏幕　專家指護繩器扭太緊轉動不靈　鋼索勞損斷裂

MIRROR於2022年於紅館舉行的演唱會發生墜屏意外令2名舞蹈員受傷。3名負責統籌的職員涉虛報懸吊設備重量一案今（4日）進入第14天審訊。演唱會事故調查小組的專家顧問林超雄博士，今以專家證人身份作供，林稱肇事LED屏幕鋼索的抗斷力低於標準，安全系數比市面及國家標準更低，護繩器又扭得太緊，不能靈活轉動，令鋼索短時間內出現勞損而斷裂，加上沒有其他安全措施，終令屏幕墜下。



暫委裁判官鍾明新裁定表證成立，案件明續。



Mirror演唱會2022表演期間，一塊墜屏幕從天花墜下。(資料圖片)

7月28日MIRROR紅館演唱會嚴重意外，墜下的巨型LED熒幕，一邊透過吊環連接鋼纜（紅圈示）；另一邊吊環和鋼纜均「消失」，只有一個洞（黃圈示）。（勞顯亮攝）

2022年7月28日MIRROR紅館演唱會嚴重意外，記者拍攝到墜下LED熒幕的鋼纜鬆脫，並無斷開，放大圖片可清晰看到有吊環螺絲帽和三個扣索（黃圈示）。（勞顯亮攝）

其中一鋼絲短時間內現勞損並斷裂

控方今傳召涉案演唱會事故調查小組之專家顧問林超雄博士，林於2022年7月31日在案發現場調查。林供稱，肇事LED屏幕由2條鋼索懸吊，鋼索懸掛於絞車系統，其中一條鋼索的部份鋼絲，在非常短的使用周期內出現快速的金屬疲勞跡象，最終斷裂。

鋼索抗斷力低於國家及市面標準

林指，肇事鋼索的狀況不理想，市面一般預期的鋼索抗斷強度為1300公斤力，惟根據拉力測試結果顯示，肇事鋼索的抗斷強度約1100公斤力，低於相若鋼索的最低抗斷強度，亦較內地的「國家標準」1185公斤力為低。

標準安全系數為10肇事屏幕只達4.2

林表示，按國際標準舞台上的懸掛系統普遍採用之安全系數為10，重520公斤的肇事屏幕之安全系數僅約4.2，即使是建築工地無人在懸掛系統下工作，所要求的安全系數亦達到5。

幾乎所有護繩器均被扭得太緊

林提到，幾乎所有護繩器均被太牢固地扭緊在絞車構架上，不能靈活轉動，阻礙鋼索順暢滑動，令鋼索飽受擠壓磨損而變形，減低鋼索的承載負荷力。

擊於屏幕構架的吊環螺栓亦斷開

林稱，肇事LED屏幕其中一條鋼索斷裂後，餘下一條鋼索吊住屏幕，但繫於屏幕的構架的吊環螺栓斷開，肇事屏幕鋼索出現金屬疲勞，在沒有額外安全措施或使用安全鋼索下，造成屏幕墮下。

若調校護繩器情況或可改善

資深大律師陳政龍盤問時稱，若涉事鋼索被更換作同一批質素，是否無補於事。林稱，因更換時會發現護繩器過於牢固扭緊，從而作出調較，故情況或可改善。

若知實際重量會用更強的鋼索

陳另問及，設計懸掛系統者會否將屏幕500公斤的重量誤解為500磅。林稱他未能回答。陳追問若他們知道實際重量，會使用更強的鋼索。林同意。

三名被告被裁定表證成立。

3名被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

案件編號：DCCC 291/2023