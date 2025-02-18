港府：依法沒收許智峯危害國安得益　潛逃前後轉移近250萬元資產

原訟法庭周一（2月17日）應律政司申請，根據俗稱「第23條」的《維護國家安全條例》 發出沒收令，沒收許智峯所干犯的危害國家安全罪行的得益。港府發言人同日表示，留意到網上對法庭依法行動作出失實抹黑和惡意攻擊，對此予以強烈譴責和反對，並需直斥其非及列出事實真相，以正視聽。



前立法會議員許智峯已潛逃澳洲並正被港府通緝。（資料圖片）

港府：許智峯惡貫滿盈 不存在「隨時」或「任意」沒收

港府發言人指出，提出沒收令申請是行之有效做法，以防止犯罪者從其犯罪行為獲益，絕對不存在所謂「隨時」或者「任意」沒收的情況。事實上，相關法律及機制亦常見於世界各地，涵蓋任何嚴重罪行，包括危害國家安全罪行。

發言人強調，許智峯惡貫滿盈，身負多項刑事控罪。他於2020年串通外國政客偽造文書，以虛假資料欺騙法庭，以取得法庭批准於保釋期間離開香港，棄保潛逃海外。而在棄保潛逃期間，仍肆無忌憚地作出危害國家安全的行為。

被起訴6年前起饋贈可依法沒收

發言人指出，許智峯在潛逃離港前後，將接近250萬港元的個人資產轉移饋贈予其母親及妻子，法庭亦信納由律政司提交的相關交易證據。

根據法例，如被告干犯危害國家安全罪行，相關得益在被起訴日期6年前起所作出的饋贈，受饋贈人所持有財產，均可被視為被告人的可變現財產，並予以沒收。

發言人強調，「原訟法庭批准沒收的犯罪得益的價值，均是嚴格根據證據和依照法律而釐定。許智峯的犯罪得益的價值，是根據相關證據所計算出的合理價值。」

發言人重申，危害國家安全是非常嚴重的罪行，特區政府定必竭盡所能，用一切合法手段追捕及打擊危害國家安全的罪犯，追究其法律責任，維護國家安全。

高等法院2月17日曾在內庭處理有關許智峯的案件。（資料圖片）

許智峯Fb稱妻母在港財產被充公

高等法院周一在內庭處理有關前立法會議員許智峯的案件，許同日在其Facebook發帖透露，高院今頒下財產充公令，充公許及其妻及其母在港的財產，以及許作為民事案件提告存放於律師樓的民事訴訟費。許並透露政府憑空估計他的Patreon收入最高可達1,200萬元，判定他應被充公80多萬。

政府曾透露會向許智峯沒收犯罪得益

保安局局長鄧炳強去年12月24日曾行使《維護國家安全條例》賦權，把包括許智峯、任建峰、郭榮鏗、郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷和邵嵐等7人列為危害國家安全的指明潛逃者，並實施4項限制措施，包括取消特區護照、暫時吊銷執業資格等，以切斷他們的資金來源。政府同時向許智峯展開沒收其犯罪得益的法律程序，政府發言人更特別點名斥許智峯：「惡貫滿盈」。