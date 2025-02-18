熊貓收費團｜一家六口花$9000稱值得　美旅客願付雙倍錢抱龍鳳胎

海洋公園一對大熊貓龍鳳胎周日（16日）起正式與公眾見面，園方推出收費每位1,500元的VIP團，可於展館開放前提早進入30分鐘觀看大熊貓寶寶，首團40人今日（18日）早上入園。

有參加的美國遊客大讚大熊貓龍鳳胎可愛，認為價錢值得，又指願意多付一倍價錢，親手抱抱龍鳳胎。另有一家六口的移民港人回港參加，爸爸認為全家付9,000元入場十分值得，形容是「一生人一次」的體驗。



海洋公園大熊貓收費團首團今早入園。（廖雁雄攝）

美國遊客Cody與其餘4名家人參與VIP團，是他第一次親眼見到大熊貓，見到牠們玩摔角、爬樹等。他認為今次活動體驗十分好，認為省卻了排隊時間，又不會太擠逼。他稱入場期間，有工作人員為他們講解、拍照，又引述工作人員指，大熊貓寶寶在早上精力較為充沛，認為花1,500元可以避免入場後只見到大熊貓休息，十分值得。

Cody又指，若園方推出其他收費活動，可與熊貓有其他接觸，他一定會參加，又稱一對大熊貓毛茸茸及可愛（fluffy and appealing），最想可以親手抱起牠們，更稱願意為此再多付1,500元。

美國遊客Cody稱，願付收費團雙倍價錢，希望可親手抱龍鳳胎。（廖雁雄攝）

有已移民美國三藩市的港人一家六口，共花9,000元入場。爸爸麥先生指，小朋友未親眼見過熊貓，加上可以看到牠們早上較精神的樣子，認為花費「都抵嘅」。四位小朋友亦大讚體驗很好，稱會給予100分、5粒星好評。麥先生又提到，如果可以不隔着玻璃欣賞一對大熊貓，會願意花三、四千元，形容將是「一生人一次（once in a lifetime）」的體驗。

大熊貓愛好者、曾到過成都看大熊貓的嚴太太，今日獨自入場。她早前已為安安、可可購買海洋公園年票，但由於擔心未能慢慢地細心觀賞一對大熊貓龍鳳胎，所以再花1,500元參加收費團。

嚴太太又認為，對比流水式參觀，花1,500元可以在展館逗留半小時，與一對龍鳳胎打卡、拍影片，性價比很高。她又提到兩地大熊貓展館的分別，指成都的大熊貓比較自由，而海洋公園則安排更多工作人員，貼身確保大熊貓的安全。

嚴太太其後在紀念品店，購買了一對780元的熊貓公仔及磁石。她提到，本欲下月初再參加收費團慶祝生日，但園方未有在該日開團，期望園方可以增加辦貴賓團的日數。

市民周小姐認為，流水式入場的安排可以接受。（廖雁雄攝）

廣州遊客易小姐認為，1500元收費團「有少少貴」。（廖雁雄攝）

大熊貓愛好者嚴太太期望，園方可以多辦收費團。（廖雁雄攝）

至於無參加收費團的入場人士，在早上9時半、即開園時間前約半小時，已有逾百人在正門外排隊。園方準時在10時開門。有工作人員帶領他們前往大熊貓展館，又在隊伍最前拉起長帶，防止有人在園內奔跑。大約早上10時半，展館外已有數百人排隊，按園方指示牌，龍尾位置一度要等30分鐘。

廣州遊客易小姐與兩位朋友昨日起到港旅遊，今日早上10時入園，只排隊15分鐘便成功進入展館。不過她們見到龍鳳胎時，家姐、細佬正在休息，一直背向入場群眾，易小姐打算待排隊人龍減少時再入展館。她又指，入場人士都十分有秩序，跟隨流水式入場的規定，未見有人停留。對於園方推出的1,500元貴賓團，她則認為「有少少貴」，稱不太吸引。

海洋公園大熊貓收費團首團今早入園。（廖雁雄攝）

海洋公園大熊貓收費團首團今早入園。（廖雁雄攝）

海洋公園大熊貓收費團首團今早入園。（廖雁雄攝）

居於上水的周小姐專程選擇今日入場，以避開首日的人潮。她稱入場後見到龍鳳胎在睡覺，有些失望。她在展館外排了15分鐘才能入場，稱「冇諗過咁快」，又認為始終有不少人排隊，流水式入場的安排可以接受。由於周小姐以長者身份免費入場，她表示未有考慮參加貴賓團，認為略貴。