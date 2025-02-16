大熊貓BB｜海洋公園考慮下半年或明年延長探訪時間 增付費活動
撰文：賴卓盈
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大熊貓BB「家姐」和「細佬」，今日（16日）正式與公眾見面。海洋公園主席龐建貽指，隨「家姐」和「細佬」長大，園方會考慮在今年下半年或明年延長公眾探訪時間。他又計劃在4或5月增加付費活動，讓市民體驗成為保育員，製作大熊貓糧食，或進入園區放置竹子，但不會與大熊貓有接觸。
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海洋公園主席龐建貽今在無綫新聞《講清講楚》中表示，因應大熊貓數量增多，園方正構思在山下園區增建展館，或需將原有的兒童設施搬走。他預計相關工程將在「家姐」和「細佬」2至3歲時完成。除此之外，園方亦計劃增建大熊貓博物館。
龐建貽又稱，雖然園內大熊貓數目增加，但成本未有因此急增，園方正構思有何方法開源，現時未有計劃加票價。他又透露，園方正拍攝紀錄片，亦可能製作動畫，加快推動大熊貓經濟。
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