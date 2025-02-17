大熊貓BB｜首日逾5000人參觀　龐建貽：三母子可同館後擴開放時間

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」及「細佬」昨日正式與公眾見面，海洋公園主席龐建貽今早（17日）在電台節目表示，昨日五小時參觀時間內，有超過5,000人入場首見兩姊弟，破了進入「大熊貓之旅」這個館的單日入場人次紀錄，顯示相當受歡迎。



現時兩姊弟見面時間由上午10時至下午3時，而牠們的母親「盈盈」住在一牆之隔的展示館。龐建貽透露，當下一步牠們一家三口身處同一場館，就可延長參觀時間。



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龐建貽今早在港台節目《千禧年代》及商台節目《在晴朗的一天出發》表示，由上午10時至下午3時的五小時內，平均每小時有800至1,000人次入場。他表示昨日有約5,000人入場，打破單日最多人參觀大熊貓館的紀錄。

園方明日起會推出早上9時半至10時的貴賓團，每日接待40人，每人收費1,500元，龐建貽表示，至今已收到幾百個申請，部分是商業機構包場。

被問及收費會否太貴，他表示有參考過其他園區的做法，亦看到香港有一定的客群能消費，有關收益在扣除開支後，會留作大熊貓保育工作。他指其他人士包括基層市民，可在早上10時至下午3時參觀，強調沒有剝奪他們的權利。

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龐建貽表示，昨日網上直播有數千人觀看，會與飼養團隊商討，爭取延長龍鳳胎與公眾見面的時間。他指大熊貓龍鳳胎目前只得半歲，需要預留時間餵奶，因此參觀時間暫時會維持至每日下午3時。現時牠們與母親「盈盈」分開兩個場館生活，他表示，當下一步牠們一家三口身處同一場館，就可延長參觀時間。

龐建貽透露，有兩項新開設施與大熊貓有關，可提供VR等沉浸式體驗；又預計一至兩個月後會有另一些收費活動，包括製作大熊貓食物及利用糞便製作再造紙，希望繼續保持大熊貓熱潮。

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龐建貽另表示，中央贈港的另一對大熊貓「安安」及「可可」自去年12月與公眾見面後，聖誕期間的入園人數增加三成，農曆新年時亦增加一成。她指相關產品銷情理想，年票銷售在過去半年多了五成。

對於海洋公園去年虧蝕超過7,000萬元，被問及短期內能否扭轉情況，龐建貽說目前的勢頭好，期望賣出更多門票及產品，做到收支平衡。