大熊貓BB亮相｜海洋公園未夠3時宣佈截龍　呼籲遊客改探安安可可

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」和「細佬」，今日（16日）正式與公眾見面。展館原訂早上10時至下午3時開門，但亮相首日下午約2時40分，園方宣佈入場名額已滿，呼籲遊客前往四川奇珍館與中央贈港大熊貓安安、可可見面。據了解，截龍時間視乎人流而定，閉館時間維持下午3時。



海洋公園下午未夠3時便擺放告示，宣布入場名額已滿。（林遠航攝）

海洋公園下午未夠3時便擺放告示，宣布入場名額已滿。（林遠航攝）

下午2時40分 閉館前20分鐘截龍

港產大熊貓龍鳳胎寶寶首日亮相，公園人流絡繹不絕。不少遊客希望能一睹兩姊弟風采，「大熊貓之旅」展館外排起長長人龍，一度要等候超過60分鐘。

展館每日10時至下午3時開放。到下午約2時40分，園方放出告示，宣佈入場名額已滿，呼籲遊客改到附近的四川奇珍館與安安及可可見面。公園亦有派出職員拿着「截龍」指示牌，示意遊客改為參觀其他展館。據了解，截龍時間視乎人流而定，閉館時間則是下午3時。

雲南旅客摸門釘 望延長開館時間

來自雲南的遊客蘇小姐下午約2時55分到達熊貓館外，未能趕及在截龍前入場。她說事前不知道看展館的開放時間，故選擇在下午2時才入園。她無奈稱：「覺得有點不太科學，因為我們才剛剛到嘛。」她說此行特地從雲南過來就是為了看大熊貓，對未能親眼見到龍鳳胎感到遺憾。

蘇小姐續說，明天就會離港，未能再來公園探望龍鳳胎。她認為，展館僅開放五個小時不足夠，建議園方延遲閉館時間至5時。

園方發放20分鐘長片 直擊亮相首日情況

至於早上展館內的情況，園方發放長約20分鐘片段。兩姊弟多次嘗試爬上鞦韆和大石上，不過多次跌落地，又滾下山坡，可謂屢敗屢試。家姐更一度在樹椏上「倒掛金鈎」，之後和細佬一同在樹上休息。後來護理員把細佬抱到鞦韆上，細佬一度向着鏡頭笑。

早上約10時，即展館開門之際，海洋公園動物及保育主管祝效忠及兩名「奶爸」「奶媽」——護理員Matt、Elke抱家姐、細佬到展館內。祝效忠把細佬放在鞦韆上，家姐則在大石上。

當細佬快要跌到地上時，Matt趕緊把牠抱回鞦韆上。之後細佬鞦韆的繩子，盪來盪去。

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細佬從鞦韆大字型跌到地上

細佬在鞦韆上轉身，之後大字型掉到地上。不過無阻牠的興緻，牠之後轉移目標，拿起竹葉，家姐就爬上大石。

細佬從鞦韆上，大字型跌到地上。

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家姐挑戰鞦韆同樣跌落地

之後到家姐挑戰鞦韆，爬了上去不久，同樣大字型跌落地上。牠沒有氣餒，以旁邊的木頭為踏腳石，再度爬上鞦韆，更拿起附近的竹葉，放入口中。

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家姐挑戰鞦韆同樣跌落地。

兩姊弟爬樹 家姐疑叉錯腳碌落山坡

兩姊弟在護理員鼓勵下，嘗試爬樹。在較高位置的細佬一時鬆手，護理員出手拯救，拖着牠的小手。至於家姐就爬上石頭，疑似踏空，即使護理員托着屁股也拯救失敗，家姐隨即滾下小山坡。

兩姊弟一同爬樹和爬石，家姐不小心滾下山坡。

家姐再戰鞦韆 又再掉到地上

具好奇心和冒險精神的家姐再戰鞦韆，不停在鞦韆上轉身，雙腳伸了出去，之後又跌到地上。

兩姊弟互踩「上位」 家姐倒掛金鈎

家姐之後咬着布袋，爬到樹上與細佬會口，兩姊弟的頭非常靠近。細佬想從高處下來，一腳踩着家姐的頭，再踩着她的左手手臂。家姐又嘗試爬上樹，輪到她踏着細佬向上爬。

家姐爬上枝頭後，嘗試使出一招「倒掛金鈎」。護理員Matt見狀，上前查看，又輕拍牠的鼻子。

家姐爬上枝頭後，嘗試使出一招「倒掛金鈎」。護理員Matt見狀，上前查看，又輕拍牠的鼻子。

兩姊弟在樹上休息 細佬被抱到鞦韆後微笑

兩姊弟之後一起在樹上休息良久，沒有太大郁動。之後Matt把細佬抱到鞦韆上，牠躺了一會又反轉，手腳都伸到鞦韆外，更一度看似望着鏡頭微笑。

Matt把細佬抱到鞦韆上，牠躺了一會又反轉，手腳都伸到鞦韆外，更一度看似望着鏡頭微笑。

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探大熊貓BB注意事項！

海洋公園指，大熊貓龍鳳胎寶寶正式亮相初期，公園實施人流管理安排。「大熊貓之旅」展館同一時間可容納約100人，採用「流水式」人流管理後，預計每天能讓數千人次探訪大熊貓。

開園後，訪客將獲安排在「大熊貓之旅」外排隊，以「流水式」進入「大熊貓之旅」參觀。工作人員會於有需要時派發「重返排隊區時間票」，以減少部分排隊等候時間。

進入「大熊貓之旅」後，訪客須沿指定路線及方向參觀，依次探望大熊貓媽媽盈盈、龍鳳胎寶寶，以及樂樂。整個「大熊貓之旅」參觀流程約5分鐘，預計在人流高峰期，探訪大熊貓寶寶的時間約為1至2分鐘。展館內要保持安靜，切勿使用閃光燈拍照。

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