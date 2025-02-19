舒適堡旗下公司遭高院頒令清盤　官透露基於租約問題

去年突然宣布全線結業的連鎖健身及美容中心舒適堡（Physical），早前有相關公司被頒令清盤，其於尖沙咀分店公司，亦遭領展入稟申請清盤。領展代表今(19日)在庭上透露，未有收到舒適堡的回應，舒適堡今亦未派代表出席，聆案官林澤銘遂在舒適堡缺席下，基於其租約問題頒下清盤令。



呈請人是領展物業有限公司，答辯公司舒適堡(尖沙咀)美容健美有限公司（Physical Health Centre (TST) Limited）。

舒適堡去年突宣布全線結業。（廖雁雄攝）

去年9月突宣布結業

舒適堡於去年9月突宣布全線結業，其包括沙田連城廣場及九龍灣德福廣場的分店，被指拖欠租金、冷氣費及管理費等追逾 700萬元，積金局亦指他們拖欠740名員工3個月強積金供款及附加費。

判辭透露舒適堡7店負債1至6億不等

舒適堡部份員工早前申請Physical Health Centre Hong Kong Limited及Physical Beauty & Fitness Holdings Limited清盤，該兩公司已被法庭頒令清盤，法官在判辭透露，兩公司分別負債9600萬元及5900萬元，而舒適堡於荃灣、中環及尖沙咀等7間分店，負債逾1億至6億不等，明顯資不抵債。

案件編號：HCCW 691/2024