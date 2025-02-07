舒適堡清盤｜判辭透露7分店欠債1至6億　明顯資不抵債

去年突全線結業的連鎖健身及美容中心舒適堡，早前被頒令清盤，高等法院法官陳靜芬上月頒令清盤，今（7日）頒布的判辭揭露，舒適堡的7間分店負債1億至6億，明顯資不抵債。



被呈請清盤公司為Physical Health Centre Hong Kong Limited及Physical Beauty & Fitness Holdings Limited。債權人為區靜雯、王美珍、藍紀恩、蔡秀蓮、雷詩慧、譚正朗、任淑玲及Tsui Wai Loong Leo。

2024年9月6日，舒適堡Physical健身中心突然宣布全線結業，影響眾多員工及消費者。（廖雁雄攝）

判辭透露，舒適堡母公司Physical Beauty & Fitness Holdings Limited是英屬處女島公司（舒適堡BVI）， 持有旗下13間子司，以「舒適堡」品牌營運健身及美容業務，唯一董事為陸毅強。舒適堡BVI全資持有2間子公司：舒適堡香港及Physical Beauty Limited，除Supreme Resources Limited外，其餘子公司則由舒適堡BVI及陸各持一半。

兩案涉及舒適堡BVI在2024年10月向債權人Tsui Wai Loong Leo借貸150萬元未還，以及自同月拖欠367名前員工約7400萬元欠薪。

陸原稱可賣器材惟最後稱未能聯絡買家

判辭透露，陸曾向法庭承諾舒適堡BVI將向亮晴控股有限公司，及Per Fit Limited出售美容儀器及健身器材，從而獲得1450萬元，用作償還債務及員工欠薪，並同意由臨時清盤人接管相關子公司。惟陸其後表示未能聯絡買家，法庭表明不接納陸的解釋。

7分店欠債1至6億

判辭亦透露，舒適堡BVI及舒適堡香港，分別負債9600萬元及5900萬元，舒適堡荃灣、中環及尖沙咀等7間分店負債逾1億至6億，明顯資不抵債，法庭遂下令破產。

案件編號：HCCW 627、629/2024