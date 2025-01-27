舒適堡13間子公司資不抵債　尖沙咀分店欠債逾6億　高院頒令清盤

撰文：陳曉欣
出版：更新：

開業38年的連鎖健身及美容中心舒適堡去年宣布暫時全線結業，多名債權人代表員工入稟呈請舒適堡清盤。法官陳靜芬今（27日）於高等法院頒令舒適堡清盤。庭上透露，舒適堡名下多間子公司資不抵債，尖沙咀分店更欠債逾6億，變賣健身及美容器材僅值約1500萬元。

舒適堡多間分店去年9月突全線結業。（廖雁雄攝）
舒適堡9月6日宣布暫時結業。（盧翊銘攝）
舒適堡宣布結業。（香港01記者攝）
曾有舒適堡員工到公司查看情況。（夏家朗攝)

被呈請清盤公司為Physical Health Centre Hong Kong Limited及Physical Beauty & Fitness Holdings Limited。債權人為區靜雯、王美珍、藍紀恩、蔡秀蓮、雷詩慧、譚正朗、任淑玲及Tsui Wai Loong Leo。

欠374名員工7400萬元薪金

臨時清盤人指，會計結果顯示舒適堡名下13間子公司均資不抵債，其中尖沙咀分店欠債逾6億。債權人一方則透露，公司拖欠374名員工約7400萬元薪金。

案件編號：HCCW 627、629/2024

舒適堡子公司清盤聆訊　欠366員工共7300萬　案押後1.27再訊舒適堡清盤案　押後至明年1.10提訊舒適堡陸毅強散貨！740萬再沽銅鑼灣「蟹貨之王」　樓價狂蝕45%舒適堡陸毅強連沽2伙「蟹貨之王」套現　12年勁蝕過千萬　貶值4成舒適堡老闆陸毅強續減磅　西半山慧明苑頂層複式戶5500萬沽舒適堡結業｜勞工處：破欠基金已委律師行提出清盤呈請perFIT頂手舒適堡灣仔分店　兩層巨舖月租44萬　較舊租劈價近3成
舒適堡
清盤
健身中心瀕清盤
法庭