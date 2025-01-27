舒適堡13間子公司資不抵債 尖沙咀分店欠債逾6億 高院頒令清盤
撰文：陳曉欣
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開業38年的連鎖健身及美容中心舒適堡去年宣布暫時全線結業，多名債權人代表員工入稟呈請舒適堡清盤。法官陳靜芬今（27日）於高等法院頒令舒適堡清盤。庭上透露，舒適堡名下多間子公司資不抵債，尖沙咀分店更欠債逾6億，變賣健身及美容器材僅值約1500萬元。
被呈請清盤公司為Physical Health Centre Hong Kong Limited及Physical Beauty & Fitness Holdings Limited。債權人為區靜雯、王美珍、藍紀恩、蔡秀蓮、雷詩慧、譚正朗、任淑玲及Tsui Wai Loong Leo。
欠374名員工7400萬元薪金
臨時清盤人指，會計結果顯示舒適堡名下13間子公司均資不抵債，其中尖沙咀分店欠債逾6億。債權人一方則透露，公司拖欠374名員工約7400萬元薪金。
案件編號：HCCW 627、629/2024
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