哪吒2｜4間發行商爭奪　英皇電影楊受成：中央出手協調

一套《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）動畫電影在香港首映，官媒形容要出動到「中聯辦和港府大力協調」才能成功上畫，實屬罕見。《香港01》今日（18日）報道，本港四間發行商都想爭獨家擁有，惟各方都「傾唔掂數」，最後出動內地有關單位一槌定音，由四間聯手發行。



發行商之一英皇電影的母公司、英皇集團主席楊受成今晚出席首影儀式時表示，四大發行商一早已在爭奪《哪吒2》的發行權，最後中央出手，四間發行商便一起合作，而且不會令成本太高。



《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）首映禮在2月18日晚上舉行。（夏家朗攝）

電影亦會在2月22日港澳地區上映。（《哪吒之魔童鬧海》港版海報）

▼2月18日晚上 《哪吒之魔童鬧海》首映禮▼



《哪吒2》總票房超越《侏羅紀世界》

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）創下多個內地票房紀錄，據統計截至2月17日，《哪吒2》總票房已突破123億元人民幣，進入全球電影票房榜前8名，累積總票房超越《侏羅紀世界》，亦擊敗目前全球最高票房的動畫電影《玩轉腦朋友2》票房，成為新一個動畫界一哥。

《哪吒之魔童鬧海》。（微博）

內地新春上映 香港遲上畫因發行商「傾唔掂數」

內地戲院年初三（1月29日）便上映《哪吒2》，反觀香港正月十五都過了，遲遲未有上映日期。有知情人士透露，正正是電影受歡迎，四間本港發行商都想「搶住做」，包括東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影。一般而言電影票房由戲院和片主各瓜分大約一半收益，其中片主需要撥大約10%佣金予電影發行商。

▼2月18日晚上 《哪吒之魔童鬧海》首映禮▼



今次遲遲未上畫,據了解是四間本港發行商「未傾掂數」，最後由內地有關單位一槌定音，「國家想片地開花，全部一齊做」，四間發行商聯手合作放映《哪吒2》。

《哪吒2》今晚香港首映，國家電影局、中聯辦、文化體育及旅遊局都派高官撐場。今次火速上畫，官媒形容是在國家電影局指導下，「中聯辦和香港特區政府相關部門的大力協調」，才能成事。

英皇集團主席楊受成今晚出席首影儀式時表示，四大發行商一早已在爭奪《哪吒2》的發行權，最後中央出手，四間發行商便一起合作。（夏家朗攝）

票房多少才滿意？ 楊受成：我唔識計

英皇集團主席楊受成表示，內地電影一向較晚在香港上映，因為要優先在內地播放。他承認四大發行商一早已在爭奪《哪吒2》的發行權，最後中央出手，四間發行商便一起合作，好處是不會令成本太高。對於票房多少才滿意，楊受成表示「我唔識計」。