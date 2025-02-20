白牌車｜李頌恩不點名稱留意到有平台提供白牌車　已提醒法例要求

的士業界不滿政府打擊白牌車不力，有的士團隊早前稱考慮3月5日起罷駛不少於5日。交諮會轄下工作小組周四（19日）分別與的士業及網約車平台會面，運輸署署長李頌恩今日（20日）在港台節目不點名提到高德地圖（高德打車），指近來留意到個別平台提供白牌車服務，已發信提醒相關法例要求，要求所提供的網約車必須持有合法的牌照，未來視乎情況將會繼續提醒。



多名的士業代表今早與運輸署及交通諮詢委員會會面，其中發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭（左二）表示，代表業界宣布取消3月5日的罷駛行動，並向廣大市民道歉。（盧翊銘攝）

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的士業界建議為網約車司機設立考牌制度

運輸署署長李頌恩表示，去年政府已公布計劃規管網約車平台，並邀請交諮會成立工作小組協助。她稱，昨日交諮會舉行的會面中，的士業界與網約車平台在都充分表達意見，稱雙方的理念與政府相近，同樣是向市民提供優質的交通服務，未來達至合法合規。

李頌恩透露，昨日出席會面的的士業界包括司機、商會及車主。他們在會上表示明白需要與時並進提供網約平台，但提出網約車平台的規管必須與的士業界相近，又建議為網約車司機設立考牌制度，並對白牌車表達關注。

運輸署署長李頌恩。（資料圖片／夏家朗攝）

李頌恩指網約車平台認為與的士業具有共存空間

至於網約車平台則同意照顧市民出行的需要，為乘客提供優質服務，又認為網約車彈性更大，與的士具有共存空間。惟平台提出若他日需要取領牌照營運業務，期望可盡早通知安排以做好準備。

李頌恩強調，不同意政府沒有開展規管網約車工作的說法，重申去年中已向公眾清晰表達立法的方向，交諮會隨即成立工作小組，運輸署亦同時進行相關研究，將按計劃於今年內向立法會提交規管建議。

運輸署與警方聯絡 一直採取打擊白牌車行動

李頌恩又指，運輸署一直與警方保持聯絡，而昨日已在會上重申白牌車載客取酬屬於違法。她又指，每當警方獲得情報，會按人手編配再作步署，如有舉報及投訴亦會調查及跟進，例如昨日便在全港採取打擊行動。

高德地圖（高德打車）的合作服務商近日悄悄提供白牌車服務，被問到運輸署是否已觀察到相關情況。李頌恩不點名提到高德打車，指留意到個別平台提供白牌車服務，已發信提醒相關法例要求，要求所提供的網約車必須持有合法的牌照，未來視乎情況將會繼續提醒。