的士罷駛拆局｜網約車攻港11年矛盾不休　「規管」困局誰來破？

網約車平台Uber攻港第10個年頭，政府才提交規管網約車平台研究，但具體內容依然欠奉，拖多一年調查需求、諮詢各界再研為平台發牌，更避開最關鍵的私家車出租許可證發牌。一年的研究期才剛過一半，隨高德打車被揭能叫網約白牌車，的士業界與網約車之間戰火再被點燃，有的士業在諮詢會前一星期，醞釀發動罷駛行動，引起全城哄動。



歸根究底，要解決問題必先政府政策入手。立法會議員張欣宇認為，政府多年迴避、拖字訣加深的士與網約車矛盾，要破局應一早做好的士供求數據，根據數據與雙方討論，並制定網約私家車發牌數字，「往屆政府、官員迴避，拖得就拖，一方面的士業睇唔到方向感到沮喪，另一方面都造成咗Uber獨大。」



政府研向網約車平台發牌。（資料圖片/陳焯輝攝）

的士同業大會發動3月5日起罷駛至少5日

交通諮詢委員會轄下的「提升個人化點對點交通服務工作小組」安排於2月19日與的士業界和網約車平台會面。香港的士同業大會日前開會，內容提到若政府未能在當日正面回應業界停止白牌車平台運作要求，業界將在3月5日罷駛，為期不少於5日。

事件再次將網約車與的士議題推上檯面，的士業界對白牌車怒火燒至頂點。回歸最初，Uber自2014年在香港成立，逐步提供網約車服務，距今已有11年；一河之隔的內地，網約車市場亦在滴滴出行2016年收購Uber中國公司後，以迅雷不及掩耳之勢，擴展成市民日常生活一部份。

01觀點：的士又蘊釀罷駛 陳美寶提早考牌

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「規管網約車平台研究」倡研究發牌予網約車平台

反觀香港，在的士業界多年來要求政府規管下，運輸及物流局去年7月提交一份「規管網約車平台研究」，但大部份只在闡述各地區網約車規管情況，只有兩項稱得上是建議的內容，包括建議修例加強打擊白牌車及研究為網約平台發牌。

報告更未有提出實際建議做法，只稱運輸署會花一年時間調查乘客需求，才研究為網約車平台發牌，拖延多一年之餘，更未有觸及最關鍵問題：會否為網約私家車發牌？發牌發多少？

「高德打車」被發現能叫白牌車致的士業界「忍無可忍」

政府研究拖多一年，計劃在今年中再作立法或相關政策建議。一年期已過半，的士業與網約車之間的矛盾未緩和，反而愈演愈烈，最終在「高德打車」被發現能叫白牌車後爆發，亦有個別的士業界「忍無可忍」，醞釀發起罷駛行動。

的士業與Uber等網約車爭議不斷。（資料圖片）

不論業界、市民支持還是反對的士業罷駛行動，破局的關鍵並非的士業界如可去做，仍是政府能否及早交出一份令人滿意的規管方案。

張欣宇：關鍵是發牌及引伸出來的供求問題

立法會議員張欣宇認為，的士與網約車衝突已存在許多年，長年累月令矛盾加深，強調「呢件事唔止係規管平台咁表面、咁容易」，最為關鍵是發牌及引伸出來的供求問題，指市民需求才是核心，不講運力只講規管平台無法解決問題。

立法會議員張欣宇認為，破局關鍵是發牌及引伸出的供求問題。（盧翊銘攝）

張欣宇表示，去年政府與議員討論時，已要求當局提供的士相關供求數據，但當局未能提供，指要再研究，「要破局始終要由政府講點發牌，拖10年係好慢，往屆政府、官員迴避，拖得就拖，都會加劇矛盾，一方面的士業因睇唔到方向而感到沮喪，另一方面都達成Uber壟斷。」

的士司機從業員總會：不參與罷駛 促立法規管網約車

另外，的士司機從業員總會今日（13日）亦開會商討相關事宜，秘書長黃大海表示，指的總未有參與有關罷駛的會議，故不參與其中；但他指非法白牌車問題的確存在，認為政府立法規管網約車是刻不容緩。對於個別提出罷駛的業界，他稱每個人有自己想法，不願置評，「激唔激進、大家都係成年人，做嘅事就不評論佢啱唔啱。」