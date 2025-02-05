規管網約車｜陳美寶：平台和車輛均需合法合規　運輸署研服務供求

運輸及物流局局長陳美寶今日（5日）與的士業界代表團拜，指的士行業革新以及規管網約平台均刻不容緩，目前規管方向是提高服務質素，平台和車輛均需合法合規，預期將會要求平台公司負責監管司機的表現，需在港註冊及獲政府發牌。



她稱交通諮詢委員會轄下的「提升個人化點對點交通服務工作小組」今個月會與的士業界及網約車平台代表見面，運輸署亦正研究個人化點對點服務的整體供求。



運輸及物流局局長陳美寶（左二）今與的士業界團拜。右一為運輸署署長李頌恩。（運輸及物流局Facebook）

規管的士行業方向：提高服務質素 平台公司需在港註冊

運輸及物流局在Facebook發文指，局長陳美寶、副局廖振新及運輸署署長李頌恩今日與的士業界代表團拜。陳美寶指過去兩年政府推出一系列措施提升的士服務質素，包括推出的士車隊制度、引入兩級制罰則和的士司機違例記分制度等，樂見政策得到業界支持，相信措施能有效打擊害群之馬，為的士業界帶來新氣象。

對於網約車與的士之爭，她指的士行業的革新以及規管網約平台均刻不容緩，規管方向是提高服務質素，平台和車輛均需合法合規，讓乘客受惠，預期將會要求平台公司負責監管司機的表現，需在港註冊及獲政府發牌。

她續稱，期望規管網約平台能為乘客帶來更便捷的召喚服務，亦可就司機的表現評分，交諮會轄下「提升個人化點對點交通服務工作小組」將探討提升有關服務的策略方向及如何規管網約車平台，工作小組今個月會與的士業界和網約車平台代表會面，聽取意見；運輸署亦正研究個人化點對點服務的整體供求，政府會在今年內訂定相關規管的立法建議。

她又感謝業界對政府支持，無論在疫情期間又或近來政府在啓德體育園的測試等等，形容「的士業界是政府的堅實伙伴」。