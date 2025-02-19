的士亂象｜僅見網約車平台40分鐘　Uber：須保障司機彈性模式

運輸署及交諮會轄下工作小組今日（19日）上午與的士業代表會面後，下午亦約見5大網約車平台代表，惟會議未有如的士業般長達2個小時，只約40分鐘。據了解每個平台只有2分鐘簡介時間，但設問答環節。Uber代表會後向傳媒朗讀聲明，強調要保障司機彈性模式、收入機會及乘客安全，但未有回應問題。



Uber代表下午出席與運輸署及交諮會工作小組會議。（盧翊銘攝）

高德打車代表下午出席與運輸署及交諮會工作小組會議。（盧翊銘攝）

運輸署與工作小組下午2時半起與5間網約車平台代表會面，包括Uber、TADA、高德打車、滴滴出行及飛的，據悉每間只可派3名代表出席。有別於與的士業「暢聊」兩小時，與平台代表的會議只維持約40分鐘，便分批離開。

據了解，會上各間平台只有2分鐘簡介時間，交代其意見，但簡介完後有問答環節。其中TADA、高德、滴滴及飛的都未有會見傳媒，匆忙離去。

Uber香港區總經理鍾志霆則在會後向傳媒朗讀聲明，未有回應傳媒提問。他表示，一個平衡和可持續性的規管框架，可令的士及網約車並存，又強調要保障司機彈性模式、收入機會及乘客安全。

多名的士業代表今早與運輸署及交通諮詢委員會會面，其中發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭（左二）表示，代表業界宣布取消3月5日的罷駛行動，並向廣大市民道歉。（盧翊銘攝）