的士亂象｜僅見網約車平台40分鐘 Uber：須保障司機彈性模式
撰文：何瑞芬
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運輸署及交諮會轄下工作小組今日（19日）上午與的士業代表會面後，下午亦約見5大網約車平台代表，惟會議未有如的士業般長達2個小時，只約40分鐘。據了解每個平台只有2分鐘簡介時間，但設問答環節。Uber代表會後向傳媒朗讀聲明，強調要保障司機彈性模式、收入機會及乘客安全，但未有回應問題。
運輸署與工作小組下午2時半起與5間網約車平台代表會面，包括Uber、TADA、高德打車、滴滴出行及飛的，據悉每間只可派3名代表出席。有別於與的士業「暢聊」兩小時，與平台代表的會議只維持約40分鐘，便分批離開。
據了解，會上各間平台只有2分鐘簡介時間，交代其意見，但簡介完後有問答環節。其中TADA、高德、滴滴及飛的都未有會見傳媒，匆忙離去。
Uber香港區總經理鍾志霆則在會後向傳媒朗讀聲明，未有回應傳媒提問。他表示，一個平衡和可持續性的規管框架，可令的士及網約車並存，又強調要保障司機彈性模式、收入機會及乘客安全。
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