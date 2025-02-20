城市大學女廁偷拍女士如廁　送貨員認窺淫判社服　官稱再犯必判囚

香港城市大學的女廁內有女士如廁時被人偷拍。年青送貨員早前承認1項窺淫罪，署理主任裁判官鄭念慈今（20日）在西九龍裁判法院判刑時指，即使初犯都可以判囚，但考慮報告建議等，遂判處送貨員160小時社會服務令。裁判官又警告送貨員，若他再犯，會毫不猶豫判處他監禁。



被告溫秉恆，24歲，報稱送貨員。他被控於2024年5月10日在香港城市大學楊建文學術樓3M/F女廁內，暗中拍攝女子X，而女子X當時身處預期可能會裸露或露出私密部位的地方，但被告不理會X是否同意下拍攝。辯方求情時引述報告，建議判被告中等時數的社會服務令。

被告溫秉恆在西九龍法院認偷窺罪被判社會服務令160小時。

裁判官判刑時指，案件的嚴重性可判囚，惟考慮被告年齡、背景及報告建議，最終判被告社會服務令160小時。裁判官並警告被告，指窺淫罪可判囚，若被告重犯，會毫不猶豫判處他監禁。

案件編號：WKCC5486/2024