醫生謝得言偷拍裙底罪成　中大醫學院：半年前已非名譽臨牀副教授

中大醫學院名譽臨牀副教授謝得言，涉去年1月在中文大學授課時，偷拍女學生的裙底，被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪。謝早前承認控罪，今（27日）在沙田裁判法院被判120小時社會服務令。中大醫學院回覆《香港01》查詢指，謝得言的「名譽臨牀副教授」一職，已於去年年中完結，指對方為私人執業醫生，並非學院僱員。



醫生謝得言承在中大的教室內偷拍女生X的裙底，被判社會服務令120小時。(朱棨新攝)

在中大授課時偷拍女生裙底 今日被判社會服務令120小時

謝得言涉去年1月在中文大學授課時，偷拍女學生的裙底，被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪。謝早前承認控罪，裁判官今（27日）在沙田裁判法院判刑時指，索取的報告內容正面，又指謝或因壓力而犯案。裁判官接納報告的建議，判謝社會服務令120小時。

被告謝得言被控在中大醫學院大樓內偷拍一名女學生。

中大醫學院回覆《香港01》查詢指，謝得言的「名譽臨牀副教授」一職，已於去年年中完結，指對方現時身份，為私人執業醫生。

西醫謝得言過往不時會上電視。(無綫電視節目流行都市片段截圖)

翻查資料，謝得言曾在屯門醫院大腸肛門外科工作，目前私人執業。他不時接受電視節目或傳媒訪問，講解腸道疾病、割包皮等情況，也曾為本地果醬品牌周年特輯擔任男主角。

遭相鄰課程學生發現偷拍 手機相簿垃圾桶找到影片

案情指，被告於案發日下午近5時，在中大李卓敏基本醫學大樓212室授課，女事主X當時亦在該教室。女子Y則在隔壁的214室上課。兩間課室之間有一塊玻璃牆，玻璃牆中間有一塊磨砂玻璃。期間，Y透過玻璃，目睹被告在212室內拿着手機，鏡頭對着X的裙子。Y走到212室，指控被告影裙底。在被告同意下，X和Y查看被告的手機，在手機相簿的垃圾桶內，發現一段拍攝X裙底的影片。

案件編號：STCC2976/2024