醫學副教授謝得言認授課時偷拍女生　判社服令　官勸做多些運動

中大醫學院名譽臨牀副教授謝得言，涉去年1月在中文大學授課時，偷拍女學生的裙底，被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪。謝早前承認控罪，裁判官今（27日）在沙田裁判法院判刑時指，索取的報告內容正面，又指謝或因壓力而犯案。裁判官接納報告的建議，判謝社會服務令120小時。裁判官又在判刑後，著謝不要重犯，指他喜歡打哥爾夫球，謂：「你做啲運動啦！」



醫生謝得言承在中大的教室內偷拍女生X的裙底，被判社會服務令120小時。(朱棨新攝)

西醫謝得言過往不時會上電視。(無綫電視節目流行都市片段截圖)

被告謝得言被控在中大醫學院大樓內偷拍一名女學生。

被告謝得言（47歲，醫生）承認於2024年1月27日，在中文大學中央道李卓敏基本醫學大樓2樓212室，拍攝女子X的私密部位，而拍攝情况是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子X同意。

女事主X案發時在教室上課

案情指，被告於案發日下午近5時，在中大李卓敏基本醫學大樓 212 室授課，女事主X當時亦在該教室。女子Y則在隔壁的214室上課。兩間課室之間有一塊玻璃牆，玻璃牆中間有一塊磨砂玻璃。

女子Y透過玻璃見被告偷拍

期間，Y透過玻璃，目睹被告在 212室內拿著手機，鏡頭對著 X的裙子。Y走到212室，指被告懷疑影裙底。在被告同意下，X和Y查看被告的手機，在手機相簿的垃圾桶內，發現一段拍攝 X 裙底的影片。

閉路電視亦拍到被告曾走近X及並持手機

X遂報警，閉路電視拍攝到被告步向X旁邊的座位坐下，趁X身體傾前時，被告左手持手機，伸向X的裙子後方。被告被捕後，在警誡下保持緘默。此外，警員檢取被告的手機，被告拒絕提供密碼。

案件編號：STCC2976/2024