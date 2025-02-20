醫健通登記贈限量版初生嬰兒禮盒　為16歲以下子女開戶換禮品詳情

醫務衞生局宣布，即日（20日）起市民可透過醫健通流動應用程式，為16歲以下子女一站式開通醫健通戶口。此外，醫衞局同日亦推出限時禮品換領活動，鼓勵父母為子女登記醫健通，禮品包括環保袋、冰感毛巾及迷你拉尺等，而父母如為一歲以下的初生嬰兒登記醫健通，更可額外獲贈限量版「初生嬰兒禮盒」。



醫務衞生局宣布，由2月20日起，市民可透過醫健通流動應用程式為16歲以下子女一站式開通醫健通戶口。（醫健通Facebook）

醫衞局鼓勵市民及早為子女建立終身電子健康紀錄

醫衞局表示，由即日起，已登記醫健通的市民可登入醫健通流動應用程式，透過「我的家庭成員」功能，為16歲以下子女一站式登記醫健通及核實身分。市民在拍攝子女的香港出生證明書，核對及填寫相關資料後，便可即時為子女開立醫健通戶口。登記後，市民可通過「我的家庭成員」功能存取及管理子女的健康紀錄，包括疫苗接種紀錄、敏感或藥物不良反應及成長紀錄等。

此外，由即日至5月31日，市民如成功為16歲以下子女登記醫健通，子女會獲得醫健通流動應用程式健康積分，以換取豐富禮品；即日至7月31日，市民如為一歲以下的初生嬰兒登記醫健通，更可額外獲贈限量版「初生嬰兒禮盒」，內含多用途嬰兒車掛袋、迷你拉尺及醫健通故事繪本等精美禮品。

由即日至5月31日，市民如成功為16歲以下子女登記醫健通，子女會獲得醫健通流動應用程式健康積分，以換取豐富禮品；即日至7月31日，市民如為一歲以下的初生嬰兒登記醫健通，更可額外獲贈限量版「初生嬰兒禮盒」。（醫健通網頁截圖）

獲贈「初生嬰兒禮盒」的市民收到換領通知後，只需登入流動應用程式的「我的家庭成員」功能，按指示選擇配送地址，即可收到禮盒。

醫衞局又指，由即日至5月31日，市民可使用參與「e+生活」健康挑戰或為子女登記醫健通所獲得的健康積分換領禮品。在下列指定地點的自助禮品換領機，市民可掃描醫健通流動應用程式中的換領二維碼，以換領環保吸水雨傘套、環保便攜餐具套裝及便攜野餐墊等多款禮品。

由即日至5月31日，市民如成功為16歲以下子女登記醫健通，子女會獲得醫健通流動應用程式健康積分，以換取豐富禮品；即日至7月31日，市民如為一歲以下的初生嬰兒登記醫健通，更可額外獲贈限量版「初生嬰兒禮盒」。（醫健通網頁截圖）

自助禮品換領機位置：

1. 港灣道體育館

2. 維多利亞公園游泳池

3. 觀塘游泳池

4. 九龍公園體育館

5. 深水埗體育館

6. 調景嶺體育館

7. 車公廟體育館

8. 荃灣體育館

9. 元朗體育館



醫衞局表示，當局將於三月中起在銅鑼灣時代廣場舉辦為期兩周的推廣活動，協助市民登記醫健通、下載醫健通流動應用程式及了解相關功能。屆時現場將設有不同互動體驗活動及禮物贈送，以增進市民對醫健通的認識，並設自助禮品換領機，供市民以健康積分換領禮品。