醫健通｜擬立法強制要求私醫上傳病例　醫衞局指僅「備而不用」

《施政報告》早前提出用升級「醫健通+」5年計劃，增加更多功能，並擬強制私營醫療機構上傳重要病歷。醫衞局有腤在今年底至明年初修例，副秘書長許澤森表示，立法後要動用法例要求上傳的情況發生機會不大，認為立法只是「備而不用」。他又指，相關條例僅適用於醫健通用家，料現時大部人不上載只是出於授權或技術原因。



就近年市民北上求醫，當局亦正研究如何把病歷互通方便市民北上。許澤森指出，料互通後僅會允許內地醫護對個別病人數據作出查閱，內地醫護開啟病人數據時，仍需每次獲病人授權。



醫管局資訊科技及醫療信息部主管張毅翔表示，現時正與參與長者醫療券大灣區試點計劃的九間醫療機構溝通，以進行病歷上「互通」，料年內可做到數據北上。



醫健通網頁

政府計劃未來五年升級醫健通系統，醫衞局副秘書長許澤森接受傳媒訪問時提到，現時雖然已有近600萬港人登記為醫健通用戶，惟僅三成人授權私營醫療機構上傳病歷，故日後《互通數據條例》修訂下，當局會將授權合併，即只要參與醫健通用戶，即代表同意上傳病人數據，現有600萬用戶亦將會上傳數據至平台。

對局方早前擬強制私營醫療機構上傳重要病歷，許澤森解釋，現時大部人不上載只是出於授權或技術原因，故相信改善過後仍有私醫不上傳病歷的機會不大，料相關立法屬「備而不用」，「若解決相關問題後，仍有大量人出於不明原因拒上傳，才會考慮應否用較強硬手段處理。」他又指，會透過增加誘因，如參加政府資助醫療計劃便要上傳等推進，重申法例僅適用於醫健通用家，「如醫生一定不用醫健通，不能逼佢上傳。」

此外，近年市民北上求醫成風，當局亦正研究如何病歷互通方便市民北上。許澤森指出，未有定案採用那一種跨境數據傳輸方式，但料互通內地醫護開啟病人數據時，仍需每次獲病人授權。他續指，醫健通的數據對接非將整個數據庫開放予對方下載，而是允許對個別病人數據作出查閱。

醫管局資訊科技及醫療信息部主管張毅翔則透露，現時正與參與長者醫療券大灣區試點計劃的九間醫療機構溝通，以進行病歷上「互通」，料年內可做到數據北上。