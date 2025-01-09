醫健通︱用戶常規檢查化驗報告　發出14日後經流動應用程式可查閱

醫務衞生局今日（9日）公布，醫健通用戶現可透過應用程式的「檢查紀錄」功能，查閱由醫院管理局和衞生署存入其醫健通戶口的一般常規檢查化驗報告，一般可在化驗報告發出14日後於應用程式查閱。同時，若市民已給予相關私營醫護機構「互通同意」，化驗報告便可存入其醫健通戶口。



醫務衞生局公布，醫健通用戶現可透過醫健通流動應用程式的「檢查紀錄」功能，查閱由醫院管理局和衞生署存入其醫健通戶口的一般常規檢查化驗報告。（醫健通網站截圖）

醫衞局表示，會繼續透過協作促成私營醫護機構為市民建立完整的醫療紀錄。現時，合共75個包括私家醫院、化驗所及醫療團體的醫護服務地點已做好技術準備，可將市民的化驗報告存入醫健通。

市民若已給予相關私營醫護機構「互通同意」，化驗報告便可存入其醫健通戶口。此舉同時便利其他獲授權的醫護專業人員，透過醫健通系統查閱，為市民作跟進護理。

局方又說，政府未來將陸續加入更多可供查閱的健康紀錄，包括放射報告、放射影像、中藥敏感及藥物不良反應和中藥處方紀錄等。（醫健通網站截圖）

當局又指，隨着應用程式「檢查紀錄」功能的進一步提升，整合了市民在公私營醫護機構以及參與不同政府資助醫療計劃，包括「慢性疾病共同治理先導計劃」及「大腸癌篩查計劃」等的化驗報告，有需要的市民可以隨時隨地取覽，省卻保存紙本報告的不便，節省重複檢測成本，亦能方便獲授權的醫護提供者進行分析及比較，為市民帶來連貫和個人化的治理流程。

局方又說，政府未來將陸續加入更多可供查閱的健康紀錄，包括放射報告、放射影像、中藥敏感及藥物不良反應和中藥處方紀錄等。當局亦計劃將2023年推出的「電子健康紀錄資助先導計劃」，進一步擴展至更多醫療管理系統供應商、醫療團體以及其他界別，包括中醫；推出「醫健通+」認證計劃，使公眾能夠輕易辨識個別醫護提供者存入醫療紀錄至病人個人醫健通戶口的能力。