醫健通升級醫健通+需14億　研Apple Health、Google Fit上載資料

撰文：鄭寶生
出版：更新：

「醫健通」是電子健康紀錄平台，《施政報告》提出用5年升級為「醫健通+」，增加更多功能。政府文件顯示，相關升級工程費用接近14億元。

醫健通的「健康管理」功能，讓用戶可以自行紀錄血壓、血糖指數和心率，隨時監測身體狀況的變化。（劉鑫梅攝）

政府向立法會衞生事務委員會會議提交文件提到「醫健通」發展，指因為有新的功能，加上安全性和可靠性等因素，令到系統開發更為複雜，預計「醫健通+」發展需要約13.96億元的非經常性撥款。

文件提到，2023年有接近600萬人已登記「醫健通」，佔總人口約80%，主因是新冠疫苗接種所需。過去3個月平均每月取覽量達25萬次，私家醫院和私營醫護服務提供者佔超過六成。

分5年增加功能　包括跨境個人電子病歷

至於「醫健通+」發展方向，將會成為支援基層醫療的綜合電子平台，並會在法例許可之下增加電子紀錄，讓市民用於跨境醫療。此外，「醫健通+」將增加預約、轉介、化驗報告、證書等更多新功能。

「醫健通+」將於5年內分階段增加功能，據文件所載，還會計劃支援從流動裝置例如從「Apple Health」、「Google Fit」等上傳健康資料，該功能預計在2025至26年度完成，而支援電子藥物管理和電子配藥的功能，則預期於2028至29年度完成。

而跨境個人電子病歷方面，政府預計在2024至25年度開發完成，並有個人資料夾讓市民自行上載各項紀錄。至於與內地數據雙向互通的研究，則預計在2027至28年完成。

「智方便」核實身份　隨時隨地啟動「醫健通」及「HA Go」帳戶醫健通｜八成港人登記使用　醫衞局研究立法規定上載重要醫療紀錄中大研究指醫健通可助糖尿病人控制血糖　惟長者使用率偏低
醫健通