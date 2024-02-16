醫健通升級醫健通+需14億　研Apple Health、Google Fit上載資料

「醫健通」是電子健康紀錄平台，《施政報告》提出用5年升級為「醫健通+」，增加更多功能。政府文件顯示，相關升級工程費用接近14億元。



醫健通的「健康管理」功能，讓用戶可以自行紀錄血壓、血糖指數和心率，隨時監測身體狀況的變化。（劉鑫梅攝）

政府向立法會衞生事務委員會會議提交文件提到「醫健通」發展，指因為有新的功能，加上安全性和可靠性等因素，令到系統開發更為複雜，預計「醫健通+」發展需要約13.96億元的非經常性撥款。

文件提到，2023年有接近600萬人已登記「醫健通」，佔總人口約80%，主因是新冠疫苗接種所需。過去3個月平均每月取覽量達25萬次，私家醫院和私營醫護服務提供者佔超過六成。

分5年增加功能 包括跨境個人電子病歷

至於「醫健通+」發展方向，將會成為支援基層醫療的綜合電子平台，並會在法例許可之下增加電子紀錄，讓市民用於跨境醫療。此外，「醫健通+」將增加預約、轉介、化驗報告、證書等更多新功能。

「醫健通+」將於5年內分階段增加功能，據文件所載，還會計劃支援從流動裝置例如從「Apple Health」、「Google Fit」等上傳健康資料，該功能預計在2025至26年度完成，而支援電子藥物管理和電子配藥的功能，則預期於2028至29年度完成。

而跨境個人電子病歷方面，政府預計在2024至25年度開發完成，並有個人資料夾讓市民自行上載各項紀錄。至於與內地數據雙向互通的研究，則預計在2027至28年完成。