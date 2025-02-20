啟德體育園開幕｜表演嘉賓名單出爐 暫無四大天王 羅淑佩埋伏筆
啟德體育園3月1日開幕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（20日）交代開幕禮安排，指會集合本地及內地跨年齡、跨世代的體育、文化及演藝精英，共同上演「驚喜」表演，包括甄子丹、林子祥、容祖兒、MC張天賦、Gin Lee李幸倪等，及內地歌手張杰及李宇春；體育亦有港隊的「微笑劍后」江旻憓、「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪等，以及國家隊代表、巴黎奧運乒乓球男單金牌樊振東及「超級丹」林丹等。
問及為何無萬眾期待的四大天王同台，羅淑佩指四大天王「度期」不容易，「往往要數以年計先度到期」，稱個別「天王」亦關注體育園開幕，大家可期待表演名單有增減，但今次未能做到四大天王同台，又笑言會努力在下次促成美事。
羅淑佩：具體內容賣關子 節目一定有驚喜
羅淑佩表示，啟德體育園開幕禮會有大型舞蹈、表演，歌唱，更會集合本地及內地跨年齡、跨世代的體育、文化及演藝精英，包括中港現役及退役精英運動員等，又指具體內容會先賣關子，但節目一定有驚喜。
當中運動員代表分別有港隊代表，「微笑劍后」江旻憓、羽毛球的「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪、乒乓球隊大師姐杜凱琹等。國家隊亦陣容鼎盛，包括巴黎奧運乒乓球男單金牌兼超級大滿冠得主樊振東、羽毛球男單金牌「超級丹」林丹、花樣游泳金牌團隊中的肖雁寧等。
▼出席啟德體育園開幕禮的歌影視明星▼
甄子丹、朱玲玲參與演出 內地歌手李宇春及張杰有份
至於歌影星方面，羅淑佩稱有「宇宙最強」甄子丹、「最美港姐」朱玲玲，以及林子祥、葉蒨文、葉麗儀、Gin Lee李幸倪及MC張天賦等，以及內地歌手李宇春及張杰。
名單無四大天王 羅淑佩：個別「天王」相當支持
事前萬眾期待四大天王——即劉德華、郭富城、黎明、張學友同台，最終未有出現在表演名單。羅淑佩回應指，「四大天王」一直傳播度高，不知何時開始有「四大天王」，但笑言：「四大天王要度期、大家都知道唔係太容易，往往要數以年計先度到。」
她又透露，個別「天王」相當支持及關注啟德體育園開幕，又指可期待表演者陣容是否有增減，「但四大天王同台，今次做唔到」。她又說很清楚大家期盼及關心，「能否係合適時候、合適場合促成（四大天王同台）美事，我會繼續努力。」
▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼
今日宣布出席名單如下：
文化藝術界別：
香港舞蹈團
香港中樂團
香港知名小提琴家
本地龍獅團體
吉林市歌舞團
運動員代表
江旻憓（劍擊）
鄧俊文（羽毛球）
謝影雪（羽毛球）
杜凱琹（乒乓球）
朱成竹（乒乓球）
陳顥樺（乒乓球）
樊振東（乒乓球）
林丹（羽毛球）
蔡贇（羽毛球）
郭琪琪（藝術體操隊隊長）
王長浩（游泳）
歌影視明星：
甄子丹
朱玲玲
林子祥
葉蒨文
葉麗儀
容祖兒
Gin Lee李幸倪
MC張天賦
李宇春
張杰
▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼