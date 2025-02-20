啟德體育園開幕｜表演嘉賓名單出爐　暫無四大天王　羅淑佩埋伏筆

啟德體育園3月1日開幕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（20日）交代開幕禮安排，指會集合本地及內地跨年齡、跨世代的體育、文化及演藝精英，共同上演「驚喜」表演，包括甄子丹、林子祥、容祖兒、MC張天賦、Gin Lee李幸倪等，及內地歌手張杰及李宇春；體育亦有港隊的「微笑劍后」江旻憓、「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪等，以及國家隊代表、巴黎奧運乒乓球男單金牌樊振東及「超級丹」林丹等。



問及為何無萬眾期待的四大天王同台，羅淑佩指四大天王「度期」不容易，「往往要數以年計先度到期」，稱個別「天王」亦關注體育園開幕，大家可期待表演名單有增減，但今次未能做到四大天王同台，又笑言會努力在下次促成美事。



啟德體育園下月1日開幕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（20日）交代開幕禮安排。（梁鵬威攝）

甄子丹將出席啟德體育園開幕禮。（資料圖片/陳順禎攝）

林丹將出席啟德體育園開幕禮（視覺中國）

羅淑佩：具體內容賣關子 節目一定有驚喜

羅淑佩表示，啟德體育園開幕禮會有大型舞蹈、表演，歌唱，更會集合本地及內地跨年齡、跨世代的體育、文化及演藝精英，包括中港現役及退役精英運動員等，又指具體內容會先賣關子，但節目一定有驚喜。

當中運動員代表分別有港隊代表，「微笑劍后」江旻憓、羽毛球的「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪、乒乓球隊大師姐杜凱琹等。國家隊亦陣容鼎盛，包括巴黎奧運乒乓球男單金牌兼超級大滿冠得主樊振東、羽毛球男單金牌「超級丹」林丹、花樣游泳金牌團隊中的肖雁寧等。

▼出席啟德體育園開幕禮的歌影視明星▼



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甄子丹、朱玲玲參與演出 內地歌手李宇春及張杰有份

至於歌影星方面，羅淑佩稱有「宇宙最強」甄子丹、「最美港姐」朱玲玲，以及林子祥、葉蒨文、葉麗儀、Gin Lee李幸倪及MC張天賦等，以及內地歌手李宇春及張杰。

羅淑佩指，「四大天王」要度期不易，故今次未能安排。左起：張學友、郭富城、黎明、劉德華。（網上圖片）

羅淑佩指，「四大天王」要度期不易，故今次未能安排。左起：劉德華、郭富城、黎明、張學友。（資料圖片）

名單無四大天王 羅淑佩：個別「天王」相當支持

事前萬眾期待四大天王——即劉德華、郭富城、黎明、張學友同台，最終未有出現在表演名單。羅淑佩回應指，「四大天王」一直傳播度高，不知何時開始有「四大天王」，但笑言：「四大天王要度期、大家都知道唔係太容易，往往要數以年計先度到。」

她又透露，個別「天王」相當支持及關注啟德體育園開幕，又指可期待表演者陣容是否有增減，「但四大天王同台，今次做唔到」。她又說很清楚大家期盼及關心，「能否係合適時候、合適場合促成（四大天王同台）美事，我會繼續努力。」

▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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今日宣布出席名單如下：

文化藝術界別：



香港舞蹈團

香港中樂團

香港知名小提琴家

本地龍獅團體

吉林市歌舞團

運動員代表



江旻憓（劍擊）

鄧俊文（羽毛球）

謝影雪（羽毛球）

杜凱琹（乒乓球）

朱成竹（乒乓球）

陳顥樺（乒乓球）

樊振東（乒乓球）

林丹（羽毛球）

蔡贇（羽毛球）

郭琪琪（藝術體操隊隊長）

王長浩（游泳）

歌影視明星：



甄子丹

朱玲玲

林子祥

葉蒨文

葉麗儀

容祖兒

Gin Lee李幸倪

MC張天賦

李宇春

張杰

▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼

