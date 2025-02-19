啟德體育園｜開幕「配合」電視台沒直播　陳志雲批無理：我一定播

斥資319億元、興建六年的啟德體育園將於3月1日開幕，為香港「盛匯超級三月」打響頭炮。不過，當日6時半開始的盛大開幕儀式沒有直播安排，四間電視到9時半才播放錄影片段。政府解釋是要「配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要」，令人質疑為何電視台的運作能凌駕盛事活動。



電視廣播有限公司前總經理、資深傳媒人陳志雲稱，不明白為何各大電視台會放棄這塊「肥豬肉」，假如他仍任電視台高層「我一定會做直播」，更會將儀式包裝成電視台的盛事。他強調安排直播的責任落於政府身上，而非特首李家超口中的製作公司。



他逐一回應近日四個不作直播的可能性，包括要遷就廣告、新聞時段、擔心「甩轆」、難以安排四台聯播等。其中，他舉例2023年宣傳區議會選舉的音樂會，歷時3小時，全港七間電子傳媒作直播，證明並非技術上不可行。



斥資319億元、歷時六年興建的啟德體育園將於3月1日開幕。（資料圖片／王海圖攝）

政府解釋沒直播是要「配合電視台運作」

經歴20次演練後，啟德體育園將於3月1日傍晚六時半舉行「盛大開幕儀式」，網上更不斷流出疑似「演出名單」，足見是近日城中熱話。開幕禮歷時1.5小時，本地四間免費電視台要再過多1.5小時，即當晚九時半才四台聯播錄影片段。

文化及體育旅遊局曾解釋，安排是為「配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要」。特首李家超昨日（18日）指，製作公司已經不斷努力，以及「作出短期內能做得的最好安排」。

李家超又指會確保市民絕對可以在家中看到片段，不過社會關注並非能否看到片段，而是為何要遲一點才能「翻睇」現場盛況。

陳志雲不解為何啟德體育園開幕儀式不作直播。（資料圖片／葉志明攝）

可能性一：遷就廣告？陳志雲：有節目流程必能協商

多間傳媒引述消息，指直播開幕禮涉及「複雜技術因素」，包括要遷就廣告時段、新聞報道以至節目效果等。亦有指典禮時間較長，剪輯後播放較符合電視台運作。至於為何不安排由港台直播，據悉當局目標一直是四台聯播，並放在最多人收看的電視台頻道播放，擔心只有港台直播收視率欠佳。

陳志雲表示：「以我18年嘅電視台經驗，我覺得呢啲完全都唔係理由嚟嘅」。他認為直播最大阻力可能是要商討廣告時段，現時法例對電視台每小時的播放廣告有時限，加上一般大型節目必定有詳細節目流程，電視台完全有能力按此協商廣告時間。他又指，政府每年發表《施政報告》、《財政預算案》時，都有長時間直播，可見廣告安排非不能解決。

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可能性二：撞新聞時段？法例列明豁免情況

沒有直播是否「讓路」給部分節目，例如是新聞節目？陳志雲指根據通訊局規定，有例外情況下可豁免或延遲播放新聞節目。若是其他已編排的節目，「咁更加隨個電視台點做嘅啫」。

可能性三：難安排四台聯播？前年7台聯播區選音樂會

前年政府為區議會選舉「造勢」，曾舉行3小時音樂會宣傳投票的重要性，當時七間電子傳媒，即無綫電視、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城電台、商業電台聯播。

陳志雲認為顯示當局絕對有能力安排四台聯播。即使其他三大電視台不直播，政府旗下的港台亦絕對應直播，直指過往無綫電視「大台」的慣性收視，早已與社會脫節。他說：「《來自星星的你》大台從來無播，但佢全港Hit透…… 個世界一早唔係咁運作㗎啦」。

可能性四：需要剪輯才出街？市民會理解甩轆

有消息指電視台認為剪輯後播放，較符合「電視台運作」。陳志雲強調直播與剪輯後的非直播節目是「兩碼子嘅事」，正如直播賽事及播放賽事精華，根本不能相提並論。即使節目中途有「甩轆」情況，陳志雲則稱「live is life」（直播如生活一樣），總有意料之外的事情，例如機器出現問題，重要是如何「執生」。即使「執唔到」，觀眾都會體諒。

盛事頭炮沒直播 意味政府未受重視

他認為啟德體育園作為香港歷史性地標，開幕禮更是未來各盛事的「頭炮」，沒有直播安排意味着未受到重視，「點可能開幕禮唔係直播㗎呢？仲要係遲三個鐘喎，有冇搞錯！」

他舉例其他地區近年落成的運動場，包括北京鳥巢、東京國立競技場、新加坡國家體育場，甚至歐洲、非洲完成翻新的運動場，都有直播開幕儀式，「個個都係咁做㗎啦，你重視佢就會直播㗎啦」。

你唔係話開一個簡單嘅建築物，呢個係嚟吸引外地一啲精彩嘅、著名嘅人嚟，吸引一啲世界級賽事嚟。你自己本土都唔夠重視呢個開幕，你點樣去吸引人地要嚟你嗰到啊？等於你申辦奧運，都要覺得你個城市好支持奧運，奧委會先會考慮將申辦權俾你。 資深傳媒人陳志雲

難得電視台要脅政府？陳志雲：真係諗唔到有咩理由

被問到會否是電視台「要脅」政府，陳志雲稱不便作揣測，但稱以他電視台工作多年，甚至普通觀眾、市民的身份，「我真係諗唔到有咩理由囉」，「我真係唔明白有啲咩棘住咗，我真係唔知道」。他又認為，若是各大電視台選擇不作直播，他們應主動交代因由。

行政長官李家超昨日指，製作公司已作出短期內能做得的最好安排。（資料圖片黃浩謙攝）

陳志雲：安排直播的責任在於政府

李家超稱製作公司已作最好的安排，陳志雲認為說法「真係好包容」。他強調安排播放的責任，「點都係去返政府到」，又提到製作單位有能力提供公用訊號（Pool Signal），政府大可以安排在各大商場播放，更能營造全城參與的氛圍，遠比電視「收視率」重要。

若仍任電視台 必定大搞、做直播

被問到如果他仍在「大台」，會如何處理，他稱「我一定會做直播」，更會派出攝製隊，製作幕後花絮，「做下啲人睇完嘅感受、進場嘅時候係點、喺幕後再訪問下，即將出嚟嗰啲又係點」，包裝成盛事，再加入自己的特色。他認為，各大電視台放棄這塊「肥豬肉」，實在可惜。

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