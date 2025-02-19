啟德體育園｜開幕沒直播合理？　羅淑佩首開腔：遲啲正式同大家講

斥資319億元、興建六年的啟德體育園將於3月1日開幕，為香港「盛匯超級三月」打響頭炮。不過，當日6時半開始的盛大開幕儀式沒有直播安排，四間電視到9時半才播放錄影片段。政府解釋是要「配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要」，令人質疑為何電視台的運作能凌駕盛事活動。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（19日）被追問為何政府要「配合」電視台運作，她簡短回應「呢個遲啲正式同大家講」。電視廣播有限公司前總經理陳志雲認為遷就廣告、新聞時段、擔心「甩轆」、難以安排四台聯播等均不是理由。有立法會議員亦認為安排不合理，延播會令市民喜悅感打折。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩被記者追問為何沒直播安排，她表示會稍後公布。(梁鵬威攝)

羅淑佩：遲啲正式同大家講

啟德體育園將於3月1日傍晚六時半舉行開幕儀式，歷時1.5小時，本地四間免費電視台要再過多1.5小時，即當晚九時半才四台聯播錄影片段。文化及體育旅遊局曾解釋，安排是為「配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要」。特首李家超昨日（18日）指，製作公司已經不斷努力，以及「作出短期內能做得的最好安排」。

體育園開幕禮沒有直播安排是否合理？以及為何政府要「配合」電視台運作？文化體育及旅遊局局長羅淑佩被記者追問下，簡短回應：「呢個我遲啲正式同大家講開幕（安排）嘅時候再講啦！」

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啟德體育園將於3月1日傍晚六時半舉行開幕儀式。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳志雲：開幕禮遲三個鐘播有冇搞錯！

多間傳媒引述消息，指直播開幕禮涉及「複雜技術因素」，包括要遷就廣告時段、新聞報道以至節目效果等。亦有指典禮時間較長，剪輯後播放較符合電視台運作。資深傳媒人陳志雲表示：「以我18年嘅電視台經驗，我覺得呢啲完全都唔係理由嚟嘅」（另見稿）。

他認為啟德體育園作為香港歷史性地標，開幕禮更是未來各盛事的「頭炮」，沒有直播安排意味着未受到重視，「點可能開幕禮唔係直播㗎呢？仲要係遲三個鐘喎，有冇搞錯！」

陳志雲不解為何啟德體育園開幕儀式不作直播。（資料圖片／葉志明攝）

何敬康：延播數小時 喜悅感打折

立法會議員何敬康認為啟德體育園開幕是一大喜事和盛事，理應讓全港七百多萬市民，與在場的五萬人一同見證和參與。他又認為現今網絡資訊發達，延播典禮數小時，不少市民已經從網上得悉開幕節目的場面和流程，觀看錄播片段時的喜悅感和新鮮感打了折扣。他希望政府想辦法，克服問題，達致「啟德歡樂直播傳萬家」。