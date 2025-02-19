啟德體育園｜政府：配合電視台不直播開幕　TVB：非本台決策範圍

耗資逾300億元興建的啟德體育園將在3月1日開幕，當晚6時半舉行的開幕禮並沒有安排直播，4間電視台只會於晚上9時30分延播。政府早前指是為了配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要。



電視廣播有限公司（簡稱TVB）今（19日）回覆《香港01》查詢，指將全力支持開幕禮的相關宣傳和報道，包括作出直播，但具體直播事宜不在其決策範圍内。香港電台則回應「請參閱文化及體育旅遊局的回覆。」



啟德體育園開幕禮將在3月1日6時半舉行，但4間電視台不會直播，只會於晚上9時30分延播。（資料圖片/盧翊銘攝）

TVB：現場直播事宜不在本台決策範圍

啟德體育園3月1日晚上6時30分舉行的開幕禮沒有直播。4個本地費電視台TVB、香港電台、NOW TV和HOY TV，晚上9時30分延後轉播。

TVB對外事務科回覆表示，由政府部門籌劃的開幕儀式，TVB將全力宣傳及報道，包括作出直播，「但具體現場直播事宜並不在本台的決策範圍」。TVB又指期待啟德開幕後可為觀眾呈現精彩篇章。

香港電台：請參閱文化及體育旅遊局的回覆

對於當晚直播安排，香港電台機構傳訊及節目標準組則表示「請參閱文化及體育旅遊局的回覆」。

《香港01》正向NOW TV和HOY TV查詢。

開幕禮歷時1.5小時 本地及內地派員參演

開幕儀式當晚6時半開始，在主場館有全長1.5小時表演，有大型舞蹈、體育、歌唱演出，貫穿「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」等主題，並有跨年齡、跨世代的演出嘉賓，包括本地、內地的體育和文娛界代表。

有消息指直播開幕禮涉及「複雜技術因素」，包括要遷就廣告時段、新聞報道以至節目效果等。